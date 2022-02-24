https://ria.ru/20220224/pomosch-1774790789.html

Украина запросила у ЕС экстренную помощь

Украина запросила у ЕС экстренную помощь - РИА Новости, 24.02.2022

Украина запросила у ЕС экстренную помощь

Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:33

2022-02-24T15:33

2022-02-24T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич."Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи", — написал он в твиттере.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/putin-1774751189.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр