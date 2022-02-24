https://ria.ru/20220224/pomosch-1774790789.html
Украина запросила у ЕС экстренную помощь
Украина запросила у ЕС экстренную помощь - РИА Новости, 24.02.2022
Украина запросила у ЕС экстренную помощь
Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:33
2022-02-24T15:33
2022-02-24T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич."Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи", — написал он в твиттере.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/putin-1774751189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
15:33 24.02.2022 (обновлено: 15:59 24.02.2022)
Украина запросила у ЕС экстренную помощь
Украина обратилась в Евросоюз с запросом на срочную медицинскую помощь