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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/pomosch-1774790789.html
Украина запросила у ЕС экстренную помощь
Украина запросила у ЕС экстренную помощь - РИА Новости, 24.02.2022
Украина запросила у ЕС экстренную помощь
Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:33
2022-02-24T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич."Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи", — написал он в твиттере.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
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в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
15:33 24.02.2022 (обновлено: 15:59 24.02.2022)
 
Украина запросила у ЕС экстренную помощь

Украина обратилась в Евросоюз с запросом на срочную медицинскую помощь

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
"Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи", — написал он в твиттере.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Страны НАТО решили привести в действие оборонный план
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:52В мире
ЕС может ввести санкции в отношении Путина
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвросоюзУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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