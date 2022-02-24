https://ria.ru/20220224/pomosch-1774619747.html
Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина о военной помощи
Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина о военной помощи - РИА Новости, 24.02.2022
Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина о военной помощи
Лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:26
2022-02-24T05:26
2022-02-24T05:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий кулеба
владимир путин
жозеп боррель
россия
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/63/1529916386_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_590db97ba0abbed6291ae0c605731163.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря, в связи со сложившейся ситуации и с целью не допустить гибель мирных жителей и гуманитарной катастрофы Пушилин и Пасечник попросили Путина "на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками" оказать помощь в отражении украинской агрессии.Заседание Совбеза ООНВласти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к России, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением<...> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", - написал он в Twitter.Как сообщили журналистам в постпредстве России при ООН, заседание начнется в 5.30 мск.Заявление БорреляГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи якобы являются шагом против суверенитета Украины."Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР<...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", - написал Боррель в Twitter.Глава дипломатии ЕС призвал Россию "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".Эскалация ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины власти в Донецке и Луганске начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Глава государства объяснил позицию тем, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме силового.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774619394.html
https://ria.ru/20220224/petrovskoe-1774618980.html
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774617076.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/63/1529916386_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d7c9dc424d34006dabdd5191f874b60f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, владимир путин, жозеп боррель, россия, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина
Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина о военной помощи
Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе", - процитировал Песков текст писем.
По словам пресс-секретаря, в связи со сложившейся ситуации и с целью не допустить гибель мирных жителей и гуманитарной катастрофы Пушилин и Пасечник попросили Путина "на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками" оказать помощь в отражении украинской агрессии.
Заседание Совбеза ООН
Власти Украины
запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР
и ДНР
за военной помощью к России
, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба
.
"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением<...> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", - написал он в Twitter.
Как сообщили журналистам в постпредстве России при ООН
, заседание начнется в 5.30 мск.
Заявление Борреля
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи якобы являются шагом против суверенитета Украины.
"Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР<...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", - написал Боррель в Twitter.
Глава дипломатии ЕС призвал Россию "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".
Эскалация ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины власти в Донецке и Луганске начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин
21 февраля в телеобращении заявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Глава государства объяснил позицию тем, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме силового.