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Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина о военной помощи

Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина о военной помощи - РИА Новости, 24.02.2022

Лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник попросили Путина о военной помощи

Лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T05:26

2022-02-24T05:26

2022-02-24T05:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий кулеба

владимир путин

жозеп боррель

россия

оон

совет безопасности оон

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря, в связи со сложившейся ситуации и с целью не допустить гибель мирных жителей и гуманитарной катастрофы Пушилин и Пасечник попросили Путина "на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками" оказать помощь в отражении украинской агрессии.Заседание Совбеза ООНВласти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к России, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением<...> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", - написал он в Twitter.Как сообщили журналистам в постпредстве России при ООН, заседание начнется в 5.30 мск.Заявление БорреляГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи якобы являются шагом против суверенитета Украины."Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР<...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", - написал Боррель в Twitter.Глава дипломатии ЕС призвал Россию "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".Эскалация ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины власти в Донецке и Луганске начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Глава государства объяснил позицию тем, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме силового.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774619394.html

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Алексей Калабанов

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