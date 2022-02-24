СМИ: США изучают пути оказания помощи Украине при "закрытом небе"
Defense News: США изучают пути оказания помощи Украине, если воздушный будет недоступен
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США рассматривают разные пути предоставления помощи и оружия Украине, в том числе на случай, если они не смогут поставлять их по воздуху, сообщает издание Defense News со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, которое пожелало остаться неизвестным.
"Существуют разные способы предоставления поддержки, и мы изучаем эти способы в случае, если (поставки с использованием) воздушного транспорта не будут возможны", - приводит издание слова должностного лица.
Согласно источнику, Вашингтон также изучает возможность предоставления поддержки "после вторжения".
По словам чиновника, в ходе встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во вторник министр обороны пообещал продолжить поиски способов оказания помощи Киеву.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев