https://ria.ru/20220224/polsha-1774785397.html
В Польше заявили о росте числа пересекающих границу со стороны Украины
В Польше заявили о росте числа пересекающих границу со стороны Украины - РИА Новости, 24.02.2022
В Польше заявили о росте числа пересекающих границу со стороны Украины
Польские пограничники наблюдают рост числа людей, пересекающих границу со стороны Украины, сообщил главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:15
2022-02-24T15:15
2022-02-24T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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ситуация в днр и лнр
донбасс
польша
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польские пограничники наблюдают рост числа людей, пересекающих границу со стороны Украины, сообщил главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага на пресс-конференции в четверг."Мы наблюдаем рост лиц, которые хотят перейти границу в автодорожных и пеших пунктах пропуска", – сказал Прага.При этом он отметил, что "ситуация на участке польско-украинской границы стабильна как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе".В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер сообщил, что в двух приграничных с Украиной воеводствах Польши уже готовы восемь пунктов приема беженцев. Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский уточнил, что суточная пропускная способность пунктов пропуска на границе с Украиной составляет около 50 тысяч человек. "Пограничная стража знает, как многократно увеличить пропускную способность", - добавил министр.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/diplomaty-1774780215.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, польша
15:15 24.02.2022 (обновлено: 15:16 24.02.2022)
В Польше заявили о росте числа пересекающих границу со стороны Украины
Польские пограничники заявили о росте числа людей, пересекающих границу со стороны Украины
ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Польские пограничники наблюдают рост числа людей, пересекающих границу со стороны Украины, сообщил главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага на пресс-конференции в четверг.
"Мы наблюдаем рост лиц, которые хотят перейти границу в автодорожных и пеших пунктах пропуска", – сказал Прага
.
При этом он отметил, что "ситуация на участке польско-украинской границы стабильна как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе".
В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер сообщил, что в двух приграничных с Украиной воеводствах Польши уже готовы восемь пунктов приема беженцев. Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский уточнил, что суточная пропускная способность пунктов пропуска на границе с Украиной составляет около 50 тысяч человек. "Пограничная стража знает, как многократно увеличить пропускную способность", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин
ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.