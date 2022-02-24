Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/politsiya-1774843160.html
МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе
МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе
МВД ДНР призвало полицейских на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:10
2022-02-24T18:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мвд днр
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770699524_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_6cd70cffa7295231070b6449ccd91c1a.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. МВД ДНР призвало полицейских на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности граждан. При этом ведомство гарантировало безопасность и возможность продолжить службу украинским полицейским на Донбассе, которые откажутся от работы на Киев."Руководство МВД ДНР обращается к сотрудникам полиции, находящимся на территориях Донецкой области, временно оккупированных Украиной... Министерство внутренних дел ДНР обращается к вам и предлагает отказаться от выполнения приказов ваших командиров, не связанных с осуществлением обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Не уничтожайте документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры, отсутствие которых может повредить дальнейшей работе. Постарайтесь сохранить оружие, автотранспорт, материально-техническую базу", - говорится в обращении министерства."В случае вашего добровольного отказа от служения преступной власти ваши семьи не пострадают, а вам гарантируем безопасность и возможность продолжить службу в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в заявлении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770699524_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_542bfc67fcf80e28e80af73dee5e2bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мвд днр, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
18:10 24.02.2022 (обновлено: 18:17 24.02.2022)
 
МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе

МВД ДНР гарантировало безопасность полицейским, которые откажутся работать на Киев

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. МВД ДНР призвало полицейских на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности граждан. При этом ведомство гарантировало безопасность и возможность продолжить службу украинским полицейским на Донбассе, которые откажутся от работы на Киев.
"Руководство МВД ДНР обращается к сотрудникам полиции, находящимся на территориях Донецкой области, временно оккупированных Украиной... Министерство внутренних дел ДНР обращается к вам и предлагает отказаться от выполнения приказов ваших командиров, не связанных с осуществлением обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Не уничтожайте документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры, отсутствие которых может повредить дальнейшей работе. Постарайтесь сохранить оружие, автотранспорт, материально-техническую базу", - говорится в обращении министерства.
"В случае вашего добровольного отказа от служения преступной власти ваши семьи не пострадают, а вам гарантируем безопасность и возможность продолжить службу в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в заявлении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМВД ДНРСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала