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МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе

МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе

МВД ДНР призвало полицейских на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:10

2022-02-24T18:10

2022-02-24T18:17

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. МВД ДНР призвало полицейских на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности граждан. При этом ведомство гарантировало безопасность и возможность продолжить службу украинским полицейским на Донбассе, которые откажутся от работы на Киев."Руководство МВД ДНР обращается к сотрудникам полиции, находящимся на территориях Донецкой области, временно оккупированных Украиной... Министерство внутренних дел ДНР обращается к вам и предлагает отказаться от выполнения приказов ваших командиров, не связанных с осуществлением обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Не уничтожайте документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры, отсутствие которых может повредить дальнейшей работе. Постарайтесь сохранить оружие, автотранспорт, материально-техническую базу", - говорится в обращении министерства."В случае вашего добровольного отказа от служения преступной власти ваши семьи не пострадают, а вам гарантируем безопасность и возможность продолжить службу в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в заявлении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мвд днр, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс