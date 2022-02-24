18:10 24.02.2022 (обновлено: 18:17 24.02.2022)
МВД ДНР обратилось к украинским полицейским в Донбассе
МВД ДНР гарантировало безопасность полицейским, которые откажутся работать на Киев
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. МВД ДНР призвало полицейских на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности граждан. При этом ведомство гарантировало безопасность и возможность продолжить службу украинским полицейским на Донбассе, которые откажутся от работы на Киев.
"Руководство МВД ДНР обращается к сотрудникам полиции, находящимся на территориях Донецкой области, временно оккупированных Украиной... Министерство внутренних дел ДНР обращается к вам и предлагает отказаться от выполнения приказов ваших командиров, не связанных с осуществлением обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Не уничтожайте документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры, отсутствие которых может повредить дальнейшей работе. Постарайтесь сохранить оружие, автотранспорт, материально-техническую базу", - говорится в обращении министерства.
"В случае вашего добровольного отказа от служения преступной власти ваши семьи не пострадают, а вам гарантируем безопасность и возможность продолжить службу в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в заявлении.
Опубликовано: Кирилл Волков