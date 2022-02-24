https://ria.ru/20220224/polety-1774914228.html
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе - РИА Новости, 24.02.2022
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе
Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:01
2022-02-24T23:01
2022-02-24T23:22
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569921520_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_ba61e4192a61daa9d4df229a462acb0a.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии.Как отмечается, запрет на полеты не касаются военных полетов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912142.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569921520_118:0:1825:1280_1920x0_80_0_0_06cb498d1d84fc2f7abacdf1e96b955b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
23:01 24.02.2022 (обновлено: 23:22 24.02.2022)
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Восточной Европе
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии.
"Расширенные уведомления о запрете полетов теперь охватывают всю Украину, всю Белоруссию и западную часть России", - говорится в заявлении.
Как отмечается, запрет на полеты не касаются военных полетов.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Тоноян