https://ria.ru/20220224/polety-1774914228.html

В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе

В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе - РИА Новости, 24.02.2022

В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе

Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:01

2022-02-24T23:01

2022-02-24T23:22

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии.Как отмечается, запрет на полеты не касаются военных полетов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, россия