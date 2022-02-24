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В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе - РИА Новости, 24.02.2022
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе
Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:01
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии.Как отмечается, запрет на полеты не касаются военных полетов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, россия
23:01 24.02.2022 (обновлено: 23:22 24.02.2022)
 
В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Европе

В США расширили запретные для американских самолетов зоны в России и Восточной Европе

© Pixabay / pixabay/lukasbieriСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Pixabay / pixabay/lukasbieri
Стюардесса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны на всю территорию Украины и Белоруссии.
"Расширенные уведомления о запрете полетов теперь охватывают всю Украину, всю Белоруссию и западную часть России", - говорится в заявлении.
Как отмечается, запрет на полеты не касаются военных полетов.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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