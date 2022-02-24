https://ria.ru/20220224/polety-1774778188.html

Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину

Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину - РИА Новости, 24.02.2022

Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину

Крупнейшие арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщениях авиаперевозчиков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:59

2022-02-24T14:59

2022-02-24T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

flydubai

qatar airways

emirates

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149693/64/1496936477_0:67:2101:1248_1920x0_80_0_0_bbf863626e021b57b916ab9708b096bd.jpg

ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшие арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщениях авиаперевозчиков."В настоящее время "Эмирейтс" не выполняет рейсы на Украину и над ее территорией. Безопасность полетов всегда являлась нашим главным приоритетом. Совместно с регулирующими органами и агентствами мы пристально следим за развитием ситуации", - отмечается в сообщении авиакомпании, поступившем в РИА Новости.В свою очередь катарский национальный авиаперевозчик разместил сообщение в Twitter, что все его полеты на Украину также были приостановлены, и компания продолжает следить за ситуацией.Ранее о прекращении полетов на Украину заявила и эмиратская низкобюджетная компания FlyDubai.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/polety-1774693566.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, flydubai, qatar airways, emirates, украина