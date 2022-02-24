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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/polety-1774778188.html
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину
Крупнейшие арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщениях авиаперевозчиков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:59
2022-02-24T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
flydubai
qatar airways
emirates
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ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшие арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщениях авиаперевозчиков."В настоящее время "Эмирейтс" не выполняет рейсы на Украину и над ее территорией. Безопасность полетов всегда являлась нашим главным приоритетом. Совместно с регулирующими органами и агентствами мы пристально следим за развитием ситуации", - отмечается в сообщении авиакомпании, поступившем в РИА Новости.В свою очередь катарский национальный авиаперевозчик разместил сообщение в Twitter, что все его полеты на Украину также были приостановлены, и компания продолжает следить за ситуацией.Ранее о прекращении полетов на Украину заявила и эмиратская низкобюджетная компания FlyDubai.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, flydubai, qatar airways, emirates, украина
14:59 24.02.2022 (обновлено: 15:29 24.02.2022)
 
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину

Арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Читать ria.ru в
ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшие арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщениях авиаперевозчиков.
"В настоящее время "Эмирейтс" не выполняет рейсы на Украину и над ее территорией. Безопасность полетов всегда являлась нашим главным приоритетом. Совместно с регулирующими органами и агентствами мы пристально следим за развитием ситуации", - отмечается в сообщении авиакомпании, поступившем в РИА Новости.
В свою очередь катарский национальный авиаперевозчик разместил сообщение в Twitter, что все его полеты на Украину также были приостановлены, и компания продолжает следить за ситуацией.
Ранее о прекращении полетов на Украину заявила и эмиратская низкобюджетная компания FlyDubai.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:21
Франция запретила полеты над Украиной
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреFlydubaiQatar AirwaysEmiratesУкраина
 
 
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