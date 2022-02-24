https://ria.ru/20220224/polety-1774778188.html
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину
Крупнейшие арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщениях авиаперевозчиков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:59
2022-02-24T14:59
2022-02-24T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
flydubai
qatar airways
emirates
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149693/64/1496936477_0:67:2101:1248_1920x0_80_0_0_bbf863626e021b57b916ab9708b096bd.jpg
ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшие арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщениях авиаперевозчиков."В настоящее время "Эмирейтс" не выполняет рейсы на Украину и над ее территорией. Безопасность полетов всегда являлась нашим главным приоритетом. Совместно с регулирующими органами и агентствами мы пристально следим за развитием ситуации", - отмечается в сообщении авиакомпании, поступившем в РИА Новости.В свою очередь катарский национальный авиаперевозчик разместил сообщение в Twitter, что все его полеты на Украину также были приостановлены, и компания продолжает следить за ситуацией.Ранее о прекращении полетов на Украину заявила и эмиратская низкобюджетная компания FlyDubai.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/polety-1774693566.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149693/64/1496936477_50:0:1793:1307_1920x0_80_0_0_e987a67630dbf648941919ee818d8fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, flydubai, qatar airways, emirates, украина
14:59 24.02.2022 (обновлено: 15:29 24.02.2022)
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину
Арабские авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину