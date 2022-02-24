https://ria.ru/20220224/polety-1774693566.html

Франция запретила полеты над Украиной

Франция запретила полеты над Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

Франция запретила полеты над Украиной

Франция запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова-на-Дону и Москвы, сообщил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:21

2022-02-24T11:21

2022-02-24T11:31

россия

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москва

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Франция запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова-на-Дону и Москвы, сообщил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист Джеббари.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/polety-1774666264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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