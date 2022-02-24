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Франция запретила полеты над Украиной
Франция запретила полеты над Украиной - РИА Новости, 24.02.2022
Франция запретила полеты над Украиной
Франция запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова-на-Дону и Москвы, сообщил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:21
2022-02-24T11:31
россия
украина
в мире
владимир путин
донбасс
ситуация в днр и лнр
ростов-на-дону
москва
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Франция запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова-на-Дону и Москвы, сообщил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист Джеббари.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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россия, украина, в мире, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр, ростов-на-дону, москва, франция, жан-батист джеббари
11:21 24.02.2022 (обновлено: 11:31 24.02.2022)
 
Франция запретила полеты над Украиной

Франция запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова-на-Дону и Москвы

© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Франция запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова-на-Дону и Москвы, сообщил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист Джеббари.

"По согласованию с Европейским управлением по авиационной безопасности, мы запрещаем полеты над территорией Украины и полосой 100 морских миль над регионами Ростова и Москвы", - написал Джеббари в своем Twitter.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Самолет авиакомпании Wizz Air - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты на Украину и обратно
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРостов-на-ДонуМоскваФранцияЖан-Батист Джеббари
 
 
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