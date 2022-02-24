https://ria.ru/20220224/polet-1774829225.html

В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова

В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова - РИА Новости, 24.02.2022

В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова, говорится в его релизе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:21

2022-02-24T17:21

2022-02-24T17:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

белоруссия

молдавия

украина

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73002/64/730026460_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e042fefe4e020eb25b9c444fce56b313.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова, говорится в его релизе."В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины Агентство авиационной безопасности Европейского Союза опубликовало обновление в Информационном бюллетене о зоне конфликта… Это расширяет затронутое воздушное пространство, чтобы включить районы полетной информации Кишинева (Молдавия) и Минска (Белоруссия). Также рекомендуется эксплуатантам воздушных судов проявлять осторожность при выполнении полетов во всем районе полетной информации Москвы и Ростова", - говорится в релизе.Согласно бюллетеню, "эксплуатантам (воздушных судов - ред.) не следует выполнять полеты в указанном воздушном пространстве, в том числе при посадке и вылете из аэропортов, расположенных в затронутом воздушном пространстве".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/swiss-1774781953.html

россия

белоруссия

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, белоруссия, молдавия, украина, новости - туризм