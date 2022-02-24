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В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова
В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова - РИА Новости, 24.02.2022
В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова
Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова, говорится в его релизе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:21
2022-02-24T17:21
2022-02-24T17:52
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова, говорится в его релизе."В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины Агентство авиационной безопасности Европейского Союза опубликовало обновление в Информационном бюллетене о зоне конфликта… Это расширяет затронутое воздушное пространство, чтобы включить районы полетной информации Кишинева (Молдавия) и Минска (Белоруссия). Также рекомендуется эксплуатантам воздушных судов проявлять осторожность при выполнении полетов во всем районе полетной информации Москвы и Ростова", - говорится в релизе.Согласно бюллетеню, "эксплуатантам (воздушных судов - ред.) не следует выполнять полеты в указанном воздушном пространстве, в том числе при посадке и вылете из аэропортов, расположенных в затронутом воздушном пространстве".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, молдавия, украина, новости - туризм
17:21 24.02.2022 (обновлено: 17:52 24.02.2022)
В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова
Агентство авиабезопасности ЕС выпустило рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова