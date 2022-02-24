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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/polet-1774829225.html
В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова
В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова - РИА Новости, 24.02.2022
В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова
Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова, говорится в его релизе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:21
2022-02-24T17:52
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова, говорится в его релизе."В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины Агентство авиационной безопасности Европейского Союза опубликовало обновление в Информационном бюллетене о зоне конфликта… Это расширяет затронутое воздушное пространство, чтобы включить районы полетной информации Кишинева (Молдавия) и Минска (Белоруссия). Также рекомендуется эксплуатантам воздушных судов проявлять осторожность при выполнении полетов во всем районе полетной информации Москвы и Ростова", - говорится в релизе.Согласно бюллетеню, "эксплуатантам (воздушных судов - ред.) не следует выполнять полеты в указанном воздушном пространстве, в том числе при посадке и вылете из аэропортов, расположенных в затронутом воздушном пространстве".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Давид Андриясов
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в мире, россия, белоруссия, молдавия, украина, новости - туризм
17:21 24.02.2022 (обновлено: 17:52 24.02.2022)
 
В Евросоюзе выпустили рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова

Агентство авиабезопасности ЕС выпустило рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет взлетает с ВПП
Самолет взлетает с ВПП - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет взлетает с ВПП
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова, говорится в его релизе.
"В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины Агентство авиационной безопасности Европейского Союза опубликовало обновление в Информационном бюллетене о зоне конфликта… Это расширяет затронутое воздушное пространство, чтобы включить районы полетной информации Кишинева (Молдавия) и Минска (Белоруссия). Также рекомендуется эксплуатантам воздушных судов проявлять осторожность при выполнении полетов во всем районе полетной информации Москвы и Ростова", - говорится в релизе.
Согласно бюллетеню, "эксплуатантам (воздушных судов - ред.) не следует выполнять полеты в указанном воздушном пространстве, в том числе при посадке и вылете из аэропортов, расположенных в затронутом воздушном пространстве".
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Паспортный контроль в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Авиакомпания SWISS приостановила полеты в Киев до 26 марта включительно
Опубликовано: Давид Андриясов
 
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