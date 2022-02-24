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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/poezda-1774682249.html
РЖД назначит дополнительные поезда с юга России
РЖД назначит дополнительные поезда с юга России - РИА Новости, 24.02.2022
РЖД назначит дополнительные поезда с юга России
РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России, цены на билеты будут зафиксированы, сообщает компания. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:45
2022-02-24T16:15
обострение ситуации в днр и лнр
ржд
происшествия
россия
новороссийск
анапа
новости - туризм
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России, цены на билеты будут зафиксированы, сообщает компания."В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении РЖД, опубликованного в официальном Telegram-канале компании. Уточняется, что движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.По информации на 9.40 мск, более 200 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html
https://ria.ru/20220224/polety-1774641458.html
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новороссийск
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Кирилл Волков
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ржд, происшествия, россия, новороссийск, анапа, новости - туризм
10:45 24.02.2022 (обновлено: 16:15 24.02.2022)
 
РЖД назначит дополнительные поезда с юга России

РЖД назначит дополнительные поезда с юга России по фиксированным ценам

© Фото : Пресс-служба ЮВЖДПоезд Волгоград - Москва
Поезд Волгоград - Москва - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Пресс-служба ЮВЖД
Поезд Волгоград - Москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России, цены на билеты будут зафиксированы, сообщает компания.
"В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении РЖД, опубликованного в официальном Telegram-канале компании. Уточняется, что движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
По информации на 9.40 мск, более 200 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:56Туризм
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРЖДПроисшествияРоссияНовороссийскАнапаНовости - Туризм
 
 
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