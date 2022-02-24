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РЖД назначит дополнительные поезда с юга России

РЖД назначит дополнительные поезда с юга России - РИА Новости, 24.02.2022

РЖД назначит дополнительные поезда с юга России

РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России, цены на билеты будут зафиксированы, сообщает компания. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:45

2022-02-24T10:45

2022-02-24T16:15

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России, цены на билеты будут зафиксированы, сообщает компания."В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении РЖД, опубликованного в официальном Telegram-канале компании. Уточняется, что движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.По информации на 9.40 мск, более 200 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html

https://ria.ru/20220224/polety-1774641458.html

https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774636235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ржд, происшествия, россия, новороссийск, анапа, новости - туризм