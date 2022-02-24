https://ria.ru/20220224/podderzhka-1774620912.html
Путин заявил, что верит в поддержку россиян
Путин заявил, что верит в поддержку россиян - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заявил, что верит в поддержку россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:58
2022-02-24T05:58
2022-02-24T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе."Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", - сказал он в своем обращении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Верю в вашу поддержку": Путин обратился к россиянам
"Верю в вашу поддержку": Путин обратился к россиянам
2022-02-24T05:58
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PT2M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
05:58 24.02.2022 (обновлено: 12:16 24.02.2022)
Путин заявил, что верит в поддержку россиян
Президент Путин заявил, что верит в поддержку россиян из-за начала операции в Донбассе