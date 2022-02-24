https://ria.ru/20220224/podderzhka-1774620912.html

Путин заявил, что верит в поддержку россиян

Путин заявил, что верит в поддержку россиян - РИА Новости, 24.02.2022

Путин заявил, что верит в поддержку россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T05:58

2022-02-24T05:58

2022-02-24T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе."Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", - сказал он в своем обращении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774631982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Верю в вашу поддержку": Путин обратился к россиянам "Верю в вашу поддержку": Путин обратился к россиянам 2022-02-24T05:58 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина