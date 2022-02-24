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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/podderzhka-1774620912.html
Путин заявил, что верит в поддержку россиян
Путин заявил, что верит в поддержку россиян - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заявил, что верит в поддержку россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:58
2022-02-24T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе."Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", - сказал он в своем обращении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Верю в вашу поддержку": Путин обратился к россиянам
"Верю в вашу поддержку": Путин обратился к россиянам
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в мире, россия, украина
05:58 24.02.2022 (обновлено: 12:16 24.02.2022)
 
Путин заявил, что верит в поддержку россиян

Президент Путин заявил, что верит в поддержку россиян из-за начала операции в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе.
"Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", - сказал он в своем обращении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаги стран-участниц ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава миссии ЕС на Украине выразил заботу о безопасности персонала в Киеве
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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