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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/pochta-1774813587.html
"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину
"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину
"Почта России" временно прекращает прием отправлений на Украину, а также прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:37
2022-02-24T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
почта россии
россия
украина
в мире
курск
элиста
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Почта России" временно прекращает прием отправлений на Украину, а также прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны, сообщили в пресс-службе компании."Почта России" временно прекращает прием отправлений в Украину и прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что это связано с остановкой работы "Укрпочты", так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время. Сортировочные центры работают без перебоев.Ранее в четверг в компании РИА Новости сообщили, что в России логистические центры и сервисы "Почты" работают нормально, но в ряде городов на юге РФ авиадоставка заменяется наземным транспортом из-за остановки авиасообщения.Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Минтранс создал оперативный штаб для организации работы транспортной отрасли на юге страны.
https://ria.ru/20220210/pochta-1772054974.html
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Ольга Матыс
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почта россии, россия, украина, в мире, курск, элиста, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), укрпочта, экономика
16:37 24.02.2022 (обновлено: 17:29 24.02.2022)
 
"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину

"Почта России" отказалась от отправлений на Украину и прорабатывает варианты доставки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре "Почты России" в Новосибирской области
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре Почты России в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре "Почты России" в Новосибирской области
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Почта России" временно прекращает прием отправлений на Украину, а также прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны, сообщили в пресс-службе компании.
"Почта России" временно прекращает прием отправлений в Украину и прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны", - говорится в сообщении.
Почтомат Почты России в подземном переходе у станции метро Пушкинская в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Компания отмечает, что это связано с остановкой работы "Укрпочты", так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время. Сортировочные центры работают без перебоев.
Ранее в четверг в компании РИА Новости сообщили, что в России логистические центры и сервисы "Почты" работают нормально, но в ряде городов на юге РФ авиадоставка заменяется наземным транспортом из-за остановки авиасообщения.
Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Минтранс создал оперативный штаб для организации работы транспортной отрасли на юге страны.
Самолет авиакомпании Qatar Airways - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину
Опубликовано: Ольга Матыс
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПочта РоссииРоссияУкраинаВ миреКурскЭлистаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)УкрпочтаЭкономика
 
 
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