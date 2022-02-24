https://ria.ru/20220224/pochta-1774813587.html

"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину

"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину - РИА Новости, 24.02.2022

"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину

"Почта России" временно прекращает прием отправлений на Украину, а также прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:37

2022-02-24T16:37

2022-02-24T17:29

обострение ситуации в днр и лнр

почта россии

россия

украина

в мире

курск

элиста

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Почта России" временно прекращает прием отправлений на Украину, а также прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны, сообщили в пресс-службе компании."Почта России" временно прекращает прием отправлений в Украину и прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что это связано с остановкой работы "Укрпочты", так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время. Сортировочные центры работают без перебоев.Ранее в четверг в компании РИА Новости сообщили, что в России логистические центры и сервисы "Почты" работают нормально, но в ряде городов на юге РФ авиадоставка заменяется наземным транспортом из-за остановки авиасообщения.Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Минтранс создал оперативный штаб для организации работы транспортной отрасли на юге страны.

https://ria.ru/20220210/pochta-1772054974.html

https://ria.ru/20220224/polety-1774778188.html

россия

украина

курск

элиста

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

почта россии, россия, украина, в мире, курск, элиста, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), укрпочта, экономика