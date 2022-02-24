16:37 24.02.2022 (обновлено: 17:29 24.02.2022)
"Почта России" временно перестала принимать отправления на Украину
"Почта России" отказалась от отправлений на Украину и прорабатывает варианты доставки
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре "Почты России" в Новосибирской области
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре "Почты России" в Новосибирской области
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Почта России" временно прекращает прием отправлений на Украину, а также прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны, сообщили в пресс-службе компании.
"Почта России" временно прекращает прием отправлений в Украину и прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны", - говорится в сообщении.
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Компания отмечает, что это связано с остановкой работы "Укрпочты", так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время. Сортировочные центры работают без перебоев.
Ранее в четверг в компании РИА Новости сообщили, что в России логистические центры и сервисы "Почты" работают нормально, но в ряде городов на юге РФ авиадоставка заменяется наземным транспортом из-за остановки авиасообщения.
Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Минтранс создал оперативный штаб для организации работы транспортной отрасли на юге страны.
Опубликовано: Ольга Матыс