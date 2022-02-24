Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/plen-1774803991.html
В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен
В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен
Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи украинских военных в плен, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:11
2022-02-24T16:56
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2ba5c96ce37897aaca120c0e822613b3.jpg
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи украинских военных в плен, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Украинские подразделения уже имеют свойство добровольно складывать оружие. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи оружия ВСУ, осознающими бессмысленность и нецелесообразность продолжения борьбы на нашей территории", - сказал Филипоненко.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774817763.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c49aab6752b13260c3db9b6fe123a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, лнр
16:11 24.02.2022 (обновлено: 16:56 24.02.2022)
 
В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен

Народная милиция ЛНР сообщила о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений в Харьковской области
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи украинских военных в плен, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Украинские подразделения уже имеют свойство добровольно складывать оружие. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи оружия ВСУ, осознающими бессмысленность и нецелесообразность продолжения борьбы на нашей территории", - сказал Филипоненко.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
16:48В мире
Минобороны сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и "Байрактарах"
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала