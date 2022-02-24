https://ria.ru/20220224/plen-1774803991.html

В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен

В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен

Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи украинских военных в плен, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:11

2022-02-24T16:11

2022-02-24T16:56

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи украинских военных в плен, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Украинские подразделения уже имеют свойство добровольно складывать оружие. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи оружия ВСУ, осознающими бессмысленность и нецелесообразность продолжения борьбы на нашей территории", - сказал Филипоненко.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, лнр