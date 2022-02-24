16:11 24.02.2022 (обновлено: 16:56 24.02.2022)
В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен
Народная милиция ЛНР сообщила о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений в Харьковской области
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений в Харьковской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи украинских военных в плен, заявил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Украинские подразделения уже имеют свойство добровольно складывать оружие. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи оружия ВСУ, осознающими бессмысленность и нецелесообразность продолжения борьбы на нашей территории", - сказал Филипоненко.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Варвара Скокшина