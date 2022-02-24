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Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России

Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину РФ после начала конфликта с Украиной, Минск... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:06

2022-02-24T13:06

2022-02-24T13:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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белоруссия

александр лукашенко

польша

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину РФ после начала конфликта с Украиной, Минск выработал ответ на это.По словам Лукашенко, он уже получал "первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы когда начнется конфликт с Украиной, ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировки"."Тогда я их предупредил - мы предателями не будем, и вам не позволим стрелять в спину русских людей", - сказал белорусский лидер. Видео встречи с силовиками Белоруссии разметил близкий к пресс-службе государства Telegram-канал "Пул Первого".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, литва, белоруссия, александр лукашенко, польша