https://ria.ru/20220224/peskov-1774763291.html
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности
В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:18
2022-02-24T14:18
2022-02-24T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
донбасс
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать сообщения очевидцев о том, что Красную площадь в Москве перекрывают."Наверняка здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности", - заявил Песков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, донбасс, россия
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности
Песков: нынешняя ситуация обязывает правоохранителей к к повышенному уровню бдительности