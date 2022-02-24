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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/peskov-1774763291.html
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности
В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:18
2022-02-24T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
донбасс
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать сообщения очевидцев о том, что Красную площадь в Москве перекрывают."Наверняка здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности", - заявил Песков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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дмитрий песков, донбасс, россия
14:18 24.02.2022
 
В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности

Песков: нынешняя ситуация обязывает правоохранителей к к повышенному уровню бдительности

© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции в Москве
Сотрудники полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Сотрудники полиции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать сообщения очевидцев о том, что Красную площадь в Москве перекрывают.
"Наверняка здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности", - заявил Песков.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков рассказал о реакции финансовой сферы на военную операцию
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковДонбассРоссия
 
 
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