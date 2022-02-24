https://ria.ru/20220224/peskov-1774763291.html

В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности

В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности - РИА Новости, 24.02.2022

В Кремле призвали правоохранителей к повышенному уровню бдительности

В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:18

2022-02-24T14:18

2022-02-24T14:18

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

донбасс

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности правоохранителей в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать сообщения очевидцев о том, что Красную площадь в Москве перекрывают."Наверняка здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности", - заявил Песков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/peskov-1774759389.html

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, донбасс, россия