https://ria.ru/20220224/peskov-1774759389.html
Песков рассказал о реакции финансовой сферы на военную операцию
Песков рассказал о реакции финансовой сферы на военную операцию - РИА Новости, 24.02.2022
Песков рассказал о реакции финансовой сферы на военную операцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на военную операцию РФ прогнозировалась, она... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:12
2022-02-24T14:12
2022-02-24T14:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на военную операцию РФ прогнозировалась, она выровняется, для этого приняты все меры."Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер ", - сказал Песков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:12 24.02.2022 (обновлено: 14:26 24.02.2022)
Песков рассказал о реакции финансовой сферы на военную операцию
Пресс-секретарь Песков заявил, что реакция сферы финансов на военную операцию выровняется
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на военную операцию РФ прогнозировалась, она выровняется, для этого приняты все меры.
"Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер ", - сказал Песков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова