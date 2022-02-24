https://ria.ru/20220224/perevod-1774724448.html

Переводы с Украины в Россию работают штатно, сообщили в Western Union

Переводы с Украины в Россию работают штатно, сообщили в Western Union - РИА Новости, 24.02.2022

Переводы с Украины в Россию работают штатно, сообщили в Western Union

Сотрудник колл-центра Western Union сообщил РИА Новости, что переводы с Украины в РФ работают штатно, из РФ деньги можно отправить через банки-партнеры. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:39

2022-02-24T12:39

2022-02-24T12:50

экономика

the western union company

украина

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудник колл-центра Western Union сообщил РИА Новости, что переводы с Украины в РФ работают штатно, из РФ деньги можно отправить через банки-партнеры."Да, такая возможность есть, однако уже несколько лет есть ограничение Центробанка, отправить денежные переводы на Украину можно только безналичным способом", - ответил сотрудник на вопрос, можно ли отправить денежный перевод на Украину из России.Поскольку сайт системы Western Union в настоящее время недоступен для отправки переводов, сделать это можно через банки-партнеры, уточнил он. "Сайт в настоящее время не работает на отправку во все страны. Если вы являетесь клиентами таких банков, как "Авангард", Россельхозбанк, "Уралсиб", "Открытие" либо Почта-банк, можете отправить перевод с банковского счета данных банков", - добавил собеседник агентства.Переводы с Украины в Россию работают штатно. "Да, в штатном режиме работает", - ответил он на соответствующий вопрос агентства.Отправление переводов на русскоязычном сайте и в приложении Western Union сейчас недоступно, но операции возможны через пункты обслуживания, говорится в сообщении на сайте системы."К сожалению, услуга по отправлению денежных переводов на сайте и в приложении Western Union сейчас недоступна. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления сервиса. Для отправления денежных переводов просим вас обращаться в пункты обслуживания Western Union в России", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, the western union company, украина, россия