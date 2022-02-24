https://ria.ru/20220224/peregovory-1774904793.html
Байден заявил, что не планирует переговоров с Путиным
Байден заявил, что не планирует переговоров с Путиным - РИА Новости, 24.02.2022
Байден заявил, что не планирует переговоров с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует говорить с лидером РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:03
2022-02-24T22:03
2022-02-24T22:09
политика
россия
сша
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует говорить с лидером РФ Владимиром Путиным."У меня нет планов говорить (с Путиным – ред.)", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, джо байден, владимир путин
22:03 24.02.2022 (обновлено: 22:09 24.02.2022)
Байден заявил, что не планирует переговоров с Путиным
Президент США Байден заявил, что не планирует переговоров с российским лидером Путиным