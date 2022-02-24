https://ria.ru/20220224/peregovory-1774904793.html

Байден заявил, что не планирует переговоров с Путиным

Байден заявил, что не планирует переговоров с Путиным - РИА Новости, 24.02.2022

Байден заявил, что не планирует переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует говорить с лидером РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:03

2022-02-24T22:03

2022-02-24T22:09

политика

россия

сша

джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует говорить с лидером РФ Владимиром Путиным."У меня нет планов говорить (с Путиным – ред.)", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, джо байден, владимир путин