https://ria.ru/20220224/peregovory-1774897914.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 24.02.2022

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси по инициативе иранской стороны, сообщили в Кремле. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:20

2022-02-24T21:20

2022-02-24T21:20

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

иран

сша

москва

нато

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси по инициативе иранской стороны, сообщили в Кремле.Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.Со своей стороны президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО.Рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечено, что достижение окончательной договоренности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности.С учетом итогов российско-иранской встречи на высшем уровне в Москве 19 января подтвержден настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.

https://ria.ru/20220224/provokatsii-1774737165.html

иран

сша

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, иран, сша, москва, нато, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, ибрахим раиси, украина