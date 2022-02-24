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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/peregovory-1774897914.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 24.02.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси по инициативе иранской стороны, сообщили в Кремле. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:20
2022-02-24T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
иран
сша
москва
нато
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси по инициативе иранской стороны, сообщили в Кремле.Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.Со своей стороны президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО.Рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечено, что достижение окончательной договоренности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности.С учетом итогов российско-иранской встречи на высшем уровне в Москве 19 января подтвержден настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.
https://ria.ru/20220224/provokatsii-1774737165.html
иран
сша
москва
украина
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Петр Попадюк
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владимир путин, иран, сша, москва, нато, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, ибрахим раиси, украина
21:20 24.02.2022
 
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин обсудил международные вопросы с президентом Ирана Раиси по телефону

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси по инициативе иранской стороны, сообщили в Кремле.
Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Со своей стороны президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО.
Рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечено, что достижение окончательной договоренности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности.
С учетом итогов российско-иранской встречи на высшем уровне в Москве 19 января подтвержден настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Ирана заявил, что ситуация на Украине вызвана провокациями НАТО
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинИранСШАМоскваНАТОСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В миреИбрахим РаисиУкраина
 
 
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