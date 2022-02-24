https://ria.ru/20220224/peregovory-1774783594.html

Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности, заявил Климов

Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности, заявил Климов - РИА Новости, 24.02.2022

Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности, заявил Климов

Россия открыта для обсуждения предложенных Москвой инициатив в сфере безопасности со своими зарубежными партнерами , заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:10

2022-02-24T15:10

2022-02-24T15:10

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения предложенных Москвой инициатив в сфере безопасности со своими зарубежными партнерами , заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Россия готова к переговорному процессу, но это должен быть переговорный процесс равноправных сторон", - сказал политик в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" в четверг.По его словам, "если наши партнеры образумятся и вернутся к нашим конструктивным предложениям – я вижу реальные перспективы". Если же пока они не образумились, нужно подождать, когда они вернутся к реальности, полагает он.Климов также считает, что после заявления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о прекращении "Минска-2" говорить о минских соглашениях смысла нет". При этом он полагает, что "возможности для диалога всегда остаются". Каким может быть этот формат – зависит от воли сторон. Однако трудно вести переговоры, "когда одна из сторон взялась за оружие", - отметил он, комментируя политику Киева.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774779480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, россия, андрей климов, в мире, минские соглашения