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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/peregovory-1774783594.html
Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности, заявил Климов
Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности, заявил Климов - РИА Новости, 24.02.2022
Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности, заявил Климов
Россия открыта для обсуждения предложенных Москвой инициатив в сфере безопасности со своими зарубежными партнерами , заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:10
2022-02-24T15:10
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
украина
киев
россия
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения предложенных Москвой инициатив в сфере безопасности со своими зарубежными партнерами , заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Россия готова к переговорному процессу, но это должен быть переговорный процесс равноправных сторон", - сказал политик в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" в четверг.По его словам, "если наши партнеры образумятся и вернутся к нашим конструктивным предложениям – я вижу реальные перспективы". Если же пока они не образумились, нужно подождать, когда они вернутся к реальности, полагает он.Климов также считает, что после заявления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о прекращении "Минска-2" говорить о минских соглашениях смысла нет". При этом он полагает, что "возможности для диалога всегда остаются". Каким может быть этот формат – зависит от воли сторон. Однако трудно вести переговоры, "когда одна из сторон взялась за оружие", - отметил он, комментируя политику Киева.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html
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владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, россия, андрей климов, в мире, минские соглашения
15:10 24.02.2022
 
Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности, заявил Климов

Сенатор Климов заявил, что Россия открыта для переговоров по вопросам безопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения предложенных Москвой инициатив в сфере безопасности со своими зарубежными партнерами , заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Россия готова к переговорному процессу, но это должен быть переговорный процесс равноправных сторон", - сказал политик в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" в четверг.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины
По его словам, "если наши партнеры образумятся и вернутся к нашим конструктивным предложениям – я вижу реальные перспективы". Если же пока они не образумились, нужно подождать, когда они вернутся к реальности, полагает он.
Климов также считает, что после заявления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о прекращении "Минска-2" говорить о минских соглашениях смысла нет". При этом он полагает, что "возможности для диалога всегда остаются". Каким может быть этот формат – зависит от воли сторон. Однако трудно вести переговоры, "когда одна из сторон взялась за оружие", - отметил он, комментируя политику Киева.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияАндрей КлимовВ миреМинские соглашения
 
 
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