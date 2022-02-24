https://ria.ru/20220224/peregovory-1774781096.html

Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским

Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022

Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским

В Кремле не видят преград к организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского - но только в том случае, если Украина... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:04

2022-02-24T15:04

2022-02-24T15:04

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украина

владимир путин

владимир зеленский

донбасс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле не видят преград к организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского - но только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он напомнил, что Путин уже сформировал свое видение того, что Россия ждала бы от Украины, чтобы "концептуальные краснолинейные проблемы были решены"."Мы это сформулировали достаточно четко: это нейтральный статус, это отказ от систем вооружений... Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - добавил Песков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774764033.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс