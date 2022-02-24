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Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским
Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022
Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским
В Кремле не видят преград к организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского - но только в том случае, если Украина... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:04
2022-02-24T15:04
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле не видят преград к организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского - но только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он напомнил, что Путин уже сформировал свое видение того, что Россия ждала бы от Украины, чтобы "концептуальные краснолинейные проблемы были решены"."Мы это сформулировали достаточно четко: это нейтральный статус, это отказ от систем вооружений... Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - добавил Песков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774764033.html
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс
15:04 24.02.2022
 
Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским

Песков: переговоры Путина и Зеленского возможны при одном условии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле не видят преград к организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского - но только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если руководство Украины готово об этом говорить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к контактам.
Он напомнил, что Путин уже сформировал свое видение того, что Россия ждала бы от Украины, чтобы "концептуальные краснолинейные проблемы были решены".
"Мы это сформулировали достаточно четко: это нейтральный статус, это отказ от систем вооружений... Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - добавил Песков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Киева
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:42
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о зоне спецоперации на Украине
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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