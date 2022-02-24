https://ria.ru/20220224/peregovory-1774756756.html
Путин начал переговоры с премьером Пакистана
Путин начал переговоры с премьером Пакистана - РИА Новости, 24.02.2022
Путин начал переговоры с премьером Пакистана
Президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан начали переговоры в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:06
2022-02-24T14:06
2022-02-24T14:17
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан начали переговоры в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в Кремле.Путин поприветствовал иностранного коллегу и пригласил к разговору.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
https://ria.ru/20220224/venok-1774702708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, политика, наваз шариф, москва, пакистан
14:06 24.02.2022 (обновлено: 14:17 24.02.2022)
Путин начал переговоры с премьером Пакистана
Президент Путин начал переговоры с премьером Пакистана Ханом