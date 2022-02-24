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Путин начал переговоры с премьером Пакистана
Путин начал переговоры с премьером Пакистана - РИА Новости, 24.02.2022
Путин начал переговоры с премьером Пакистана
Президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан начали переговоры в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:06
2022-02-24T14:17
россия
владимир путин
в мире
политика
наваз шариф
москва
пакистан
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан начали переговоры в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в Кремле.Путин поприветствовал иностранного коллегу и пригласил к разговору.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
https://ria.ru/20220224/venok-1774702708.html
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россия, владимир путин, в мире, политика, наваз шариф, москва, пакистан
14:06 24.02.2022 (обновлено: 14:17 24.02.2022)
 
Путин начал переговоры с премьером Пакистана

Президент Путин начал переговоры с премьером Пакистана Ханом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан начали переговоры в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Кремле.
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:46
Премьер Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин поприветствовал иностранного коллегу и пригласил к разговору.
Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:03
Межгосударственные отношения России и Пакистана
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВладимир ПутинВ миреПолитикаНаваз ШарифМоскваПакистан
 
 
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