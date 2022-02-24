https://ria.ru/20220224/peregovory-1774756756.html

Путин начал переговоры с премьером Пакистана

Путин начал переговоры с премьером Пакистана - РИА Новости, 24.02.2022

Путин начал переговоры с премьером Пакистана

Президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан начали переговоры в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:06

2022-02-24T14:06

2022-02-24T14:17

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан начали переговоры в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в Кремле.Путин поприветствовал иностранного коллегу и пригласил к разговору.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.

https://ria.ru/20220224/venok-1774702708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, в мире, политика, наваз шариф, москва, пакистан