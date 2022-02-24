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Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске

Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, передает Sputnik... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:10

2022-02-24T12:10

2022-02-24T12:42

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, передает Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что три славянских народа должны решить свою судьбу. Основой для переговоров могут быть слова Владимира Путина о том, что Россия не намерена оккупировать Украину."Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", — заявил Лукашенко.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/voyska-1774698151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774713958.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774720673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко, минск, белоруссия, владимир путин, россия, украина, донбасс