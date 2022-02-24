Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/peregovory-1774712445.html
Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске
Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, передает Sputnik... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:10
2022-02-24T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
александр лукашенко
минск
белоруссия
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_516b50c5b1fd12a7ea39846c74367731.jpg
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, передает Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что три славянских народа должны решить свою судьбу. Основой для переговоров могут быть слова Владимира Путина о том, что Россия не намерена оккупировать Украину."Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", — заявил Лукашенко.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/voyska-1774698151.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774713958.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774720673.html
минск
белоруссия
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_d9d4cd5c5ccd0b3edd8a6cba3a16570b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко, минск, белоруссия, владимир путин, россия, украина, донбасс
12:10 24.02.2022 (обновлено: 12:42 24.02.2022)
 
Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске

Президент Белоруссии Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, передает Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что три славянских народа должны решить свою судьбу. Основой для переговоров могут быть слова Владимира Путина о том, что Россия не намерена оккупировать Украину.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии
"Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", — заявил Лукашенко.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:15В мире
Лукашенко: Украина знала о предстоящей спецоперации в Донбассе
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:29
Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала