https://ria.ru/20220224/pentagon-1774907719.html

Пентагон отправит в Германию дополнительные войска

Пентагон отправит в Германию дополнительные войска - РИА Новости, 25.02.2022

Пентагон отправит в Германию дополнительные войска

США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T22:17

2022-02-24T22:17

2022-02-25T02:24

обострение ситуации в днр и лнр

пентагон

россия

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774932441.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

пентагон, россия, сша, украина, в мире