https://ria.ru/20220224/pentagon-1774907719.html
Пентагон отправит в Германию дополнительные войска
Пентагон отправит в Германию дополнительные войска - РИА Новости, 25.02.2022
Пентагон отправит в Германию дополнительные войска
США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T22:17
2022-02-24T22:17
2022-02-25T02:24
обострение ситуации в днр и лнр
пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пентагон, россия, сша, украина, в мире
22:17 24.02.2022 (обновлено: 02:24 25.02.2022)
Пентагон отправит в Германию дополнительные войска
Пентагон: США дополнительно отправят семь тысяч военных в ФРГ для "сдерживания" России
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк