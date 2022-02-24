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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Пентагон отправит в Германию дополнительные войска
Пентагон отправит в Германию дополнительные войска - РИА Новости, 25.02.2022
Пентагон отправит в Германию дополнительные войска
США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T22:17
2022-02-25T02:24
обострение ситуации в днр и лнр
пентагон
россия
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Петр Попадюк
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пентагон, россия, сша, украина, в мире
22:17 24.02.2022 (обновлено: 02:24 25.02.2022)
 
Пентагон отправит в Германию дополнительные войска

Пентагон: США дополнительно отправят семь тысяч военных в ФРГ для "сдерживания" России

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США отправят в Германию дополнительные семь тысяч военных для действий под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
02:16
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк
 
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