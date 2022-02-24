18:45 24.02.2022 (обновлено: 18:46 24.02.2022)
Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в связи с проведением миротворческой спецоперации на Украине, призвав все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.
"Как патриарх всея Руси и предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", - говорится в патриаршем обращении, опубликованном сайтом Русской православной церкви.
Он также призвал "всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Никита Бизин