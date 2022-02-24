https://ria.ru/20220224/patriarkh-1774854503.html

Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине

Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в связи с проведением миротворческой спецоперации на Украине, призвав все стороны конфликта сделать... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:45

2022-02-24T18:45

2022-02-24T18:46

религия

владимир путин

россия

украина

донбасс

русская православная церковь

ситуация в днр и лнр

религия

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в связи с проведением миротворческой спецоперации на Украине, призвав все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей."Как патриарх всея Руси и предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", - говорится в патриаршем обращении, опубликованном сайтом Русской православной церкви.Он также призвал "всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220222/rpts-1774403691.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир путин, россия, украина, донбасс, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр, религия