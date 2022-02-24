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Религия
https://ria.ru/20220224/patriarkh-1774854503.html
Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине
Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в связи с проведением миротворческой спецоперации на Украине, призвав все стороны конфликта сделать... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:45
2022-02-24T18:46
религия
владимир путин
россия
украина
донбасс
русская православная церковь
ситуация в днр и лнр
религия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в связи с проведением миротворческой спецоперации на Украине, призвав все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей."Как патриарх всея Руси и предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", - говорится в патриаршем обращении, опубликованном сайтом Русской православной церкви.Он также призвал "всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр, религия
18:45 24.02.2022 (обновлено: 18:46 24.02.2022)
 

Патриарх Кирилл призвал избежать жертв среди мирных жителей на Украине

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в связи с проведением миротворческой спецоперации на Украине, призвав все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.
"Как патриарх всея Руси и предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", - говорится в патриаршем обращении, опубликованном сайтом Русской православной церкви.
Он также призвал "всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 17:26Религия
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Опубликовано: Никита Бизин
 
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