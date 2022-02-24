Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/pakistan-1774920862.html
Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе
Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе - РИА Новости, 24.02.2022
Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе
Россия и Пакистан обсуждают возможности сотрудничества в IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:44
2022-02-24T23:44
экономика
александр новак
имран хан
россия
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_0:165:3212:1971_1920x0_80_0_0_3f65e2b94e941f7087dd0d6e9cdd1cd6.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможности сотрудничества в IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта, сообщается на сайте кабмина.В четверг состоялась встреча вице-премьера РФ Александра Новака и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.Он также подчеркнул, что особое место в двусторонних отношениях начинает занимать топливно-энергетический комплекс."Между нашими странами интенсивно развивается сотрудничество в сфере ТЭК. Отрасль энергетики может стать ключевой с точки зрения новых крупных совместных инвестпроектов, поставок энергоресурсов. Наш флагманский проект - "Пакистанский поток" - создаст возможность для освоения новых источников природного газа и его транспортировки в удаленные густонаселенные промышленно развитые северные части страны", - добавил Новак.
https://ria.ru/20220224/otnosheniya-1774309936.html
россия
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_dd3c49254c9cfacf9c9e4ecd8c8b1aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр новак, имран хан, россия, пакистан
23:44 24.02.2022
 
Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе

Вице-премьер Новак: Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможности сотрудничества в IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта, сообщается на сайте кабмина.
В четверг состоялась встреча вице-премьера РФ Александра Новака и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
"Товарооборот между нашими странами имеет тенденцию к росту - по итогам 2021 года он составил 697 миллионов долларов. Идет обсуждение возможностей сотрудничества в области IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта", - приводятся на сайте слова Новака.
Он также подчеркнул, что особое место в двусторонних отношениях начинает занимать топливно-энергетический комплекс.
"Между нашими странами интенсивно развивается сотрудничество в сфере ТЭК. Отрасль энергетики может стать ключевой с точки зрения новых крупных совместных инвестпроектов, поставок энергоресурсов. Наш флагманский проект - "Пакистанский поток" - создаст возможность для освоения новых источников природного газа и его транспортировки в удаленные густонаселенные промышленно развитые северные части страны", - добавил Новак.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 02:03
Межгосударственные отношения России и Пакистана
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаАлександр НовакИмран ХанРоссияПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала