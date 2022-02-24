https://ria.ru/20220224/pakistan-1774920862.html

Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе

Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе - РИА Новости, 24.02.2022

Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе

Россия и Пакистан обсуждают возможности сотрудничества в IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:44

2022-02-24T23:44

2022-02-24T23:44

экономика

александр новак

имран хан

россия

пакистан

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможности сотрудничества в IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта, сообщается на сайте кабмина.В четверг состоялась встреча вице-премьера РФ Александра Новака и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.Он также подчеркнул, что особое место в двусторонних отношениях начинает занимать топливно-энергетический комплекс."Между нашими странами интенсивно развивается сотрудничество в сфере ТЭК. Отрасль энергетики может стать ключевой с точки зрения новых крупных совместных инвестпроектов, поставок энергоресурсов. Наш флагманский проект - "Пакистанский поток" - создаст возможность для освоения новых источников природного газа и его транспортировки в удаленные густонаселенные промышленно развитые северные части страны", - добавил Новак.

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россия

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр новак, имран хан, россия, пакистан