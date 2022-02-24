Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе
Вице-премьер Новак: Россия и Пакистан обсуждают сотрудничество в IT и банковском секторе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможности сотрудничества в IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта, сообщается на сайте кабмина.
В четверг состоялась встреча вице-премьера РФ Александра Новака и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
"Товарооборот между нашими странами имеет тенденцию к росту - по итогам 2021 года он составил 697 миллионов долларов. Идет обсуждение возможностей сотрудничества в области IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта", - приводятся на сайте слова Новака.
Он также подчеркнул, что особое место в двусторонних отношениях начинает занимать топливно-энергетический комплекс.
"Между нашими странами интенсивно развивается сотрудничество в сфере ТЭК. Отрасль энергетики может стать ключевой с точки зрения новых крупных совместных инвестпроектов, поставок энергоресурсов. Наш флагманский проект - "Пакистанский поток" - создаст возможность для освоения новых источников природного газа и его транспортировки в удаленные густонаселенные промышленно развитые северные части страны", - добавил Новак.
Вчера, 02:03Межгосударственные отношения России и Пакистана
Опубликовано: Ольга Фомченкова