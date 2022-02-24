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Туризм
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Эксперт объяснил, почему опасно брать номер на верхних этажах отелей
Эксперт объяснил, почему опасно брать номер на верхних этажах отелей - РИА Новости, 24.02.2022
Эксперт объяснил, почему опасно брать номер на верхних этажах отелей
Эксперт по туристическим рискам Ллойд Фиггинс объяснил, почему путешественникам не следует бронировать номер в отеле выше четвертого этажа, пишет The Sun. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:36
2022-02-24T13:54
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Эксперт по туристическим рискам Ллойд Фиггинс объяснил, почему путешественникам не следует бронировать номер в отеле выше четвертого этажа, пишет The Sun."Вещь, которую часто упускают из виду — риск возгорания", — говорит он.По словам Фиггинса, выбирая номер, гости думают о безопасности в последнюю очередь. "Но, если сработает сигнализация, что вы будете делать? — спрашивает он. — Знаете ли вы, где находится пожарный выход, как до него добраться, открыт он или заперт?""На всякий случай пройдите по маршруту эвакуации, посчитайте количество дверей между вашей комнатой и лестницей", — продолжает Фиггинс.Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует останавливаться в номерах, расположенных на первом, втором, третьем и четвертом этажах: пожарная лестница редко поднимается выше.
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Ольга Кабанова
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новости - туризм, безопасность, туризм, туристы
06:36 24.02.2022 (обновлено: 13:54 24.02.2022)
 
Эксперт объяснил, почему опасно брать номер на верхних этажах отелей

The Sun: номера в отелях выше четвертого этажа опасны при чрезвычайной ситуации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛестница в жилом доме 1882-84 гг. постройки (архитектор П.А.Дриттенпрейс) во время ремонта
Лестница в жилом доме 1882-84 гг. постройки (архитектор П.А.Дриттенпрейс) во время ремонта - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Эксперт по туристическим рискам Ллойд Фиггинс объяснил, почему путешественникам не следует бронировать номер в отеле выше четвертого этажа, пишет The Sun.
"Вещь, которую часто упускают из виду — риск возгорания", — говорит он.
По словам Фиггинса, выбирая номер, гости думают о безопасности в последнюю очередь. "Но, если сработает сигнализация, что вы будете делать? — спрашивает он. — Знаете ли вы, где находится пожарный выход, как до него добраться, открыт он или заперт?"
"На всякий случай пройдите по маршруту эвакуации, посчитайте количество дверей между вашей комнатой и лестницей", — продолжает Фиггинс.
Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует останавливаться в номерах, расположенных на первом, втором, третьем и четвертом этажах: пожарная лестница редко поднимается выше.
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 13:14Туризм
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
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