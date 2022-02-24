https://ria.ru/20220224/otel-1774361853.html

Эксперт объяснил, почему опасно брать номер на верхних этажах отелей

Эксперт объяснил, почему опасно брать номер на верхних этажах отелей - РИА Новости, 24.02.2022

Эксперт объяснил, почему опасно брать номер на верхних этажах отелей

Эксперт по туристическим рискам Ллойд Фиггинс объяснил, почему путешественникам не следует бронировать номер в отеле выше четвертого этажа, пишет The Sun. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:36

2022-02-24T06:36

2022-02-24T13:54

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Эксперт по туристическим рискам Ллойд Фиггинс объяснил, почему путешественникам не следует бронировать номер в отеле выше четвертого этажа, пишет The Sun."Вещь, которую часто упускают из виду — риск возгорания", — говорит он.По словам Фиггинса, выбирая номер, гости думают о безопасности в последнюю очередь. "Но, если сработает сигнализация, что вы будете делать? — спрашивает он. — Знаете ли вы, где находится пожарный выход, как до него добраться, открыт он или заперт?""На всякий случай пройдите по маршруту эвакуации, посчитайте количество дверей между вашей комнатой и лестницей", — продолжает Фиггинс.Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует останавливаться в номерах, расположенных на первом, втором, третьем и четвертом этажах: пожарная лестница редко поднимается выше.

https://ria.ru/20220222/puteshestviya-1774267938.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, безопасность, туризм, туристы