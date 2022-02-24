https://ria.ru/20220224/oproverzhenie-1774860487.html

Песков опроверг информацию о DDos-атаке на сайт Кремля

Песков опроверг информацию о DDos-атаке на сайт Кремля - РИА Новости, 24.02.2022

Песков опроверг информацию о DDos-атаке на сайт Кремля

В Кремле опровергли информацию, что сайт Кремля подвергся DDos-атаке: все работает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:02

2022-02-24T19:02

2022-02-24T19:14

дмитрий песков

россия

госдума рф

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле опровергли информацию, что сайт Кремля подвергся DDos-атаке: все работает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет! Все работает!", - сказал он.Зайти на сайт Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации было затруднительно. В большинстве случаев при загрузке страницы на экране появлялась надпись "время ожидания ответа от сервера истекло", в некоторый случаях выдавалась ошибка 404.

https://ria.ru/20220223/ddos-ataka-1774505854.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, россия, госдума рф, совет федерации рф, общество