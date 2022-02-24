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Песков опроверг информацию о DDos-атаке на сайт Кремля
Песков опроверг информацию о DDos-атаке на сайт Кремля - РИА Новости, 24.02.2022
Песков опроверг информацию о DDos-атаке на сайт Кремля
В Кремле опровергли информацию, что сайт Кремля подвергся DDos-атаке: все работает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:02
2022-02-24T19:14
дмитрий песков
россия
госдума рф
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле опровергли информацию, что сайт Кремля подвергся DDos-атаке: все работает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет! Все работает!", - сказал он.Зайти на сайт Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации было затруднительно. В большинстве случаев при загрузке страницы на экране появлялась надпись "время ожидания ответа от сервера истекло", в некоторый случаях выдавалась ошибка 404.
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Наталья Макарова
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дмитрий песков, россия, госдума рф, совет федерации рф, общество
19:02 24.02.2022 (обновлено: 19:14 24.02.2022)
 
Песков опроверг информацию о DDos-атаке на сайт Кремля

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг сообщения о DDos-атаке на сайт Кремля: все работает

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле опровергли информацию, что сайт Кремля подвергся DDos-атаке: все работает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет! Все работает!", - сказал он.
Зайти на сайт Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации было затруднительно. В большинстве случаев при загрузке страницы на экране появлялась надпись "время ожидания ответа от сервера истекло", в некоторый случаях выдавалась ошибка 404.
Логотип на стенде Внешэкономбанка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 10:44
Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Дмитрий ПесковРоссияГосдума РФСовет Федерации РФОбщество
 
 
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