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Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине
Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что решение о специальной военной операции было принято в связи с... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:41
2022-02-24T21:41
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что решение о специальной военной операции было принято в связи с агрессией Киева и освоением США и НАТО территории Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, владимир путин, россия, украина, донбасс
21:41 24.02.2022
 
Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине

Путин в беседе с Моди: в связи с агрессией Киева было принято решение о военной операции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что решение о специальной военной операции было принято в связи с агрессией Киева и освоением США и НАТО территории Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины – было принято решение о начале специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:50В мире
МИД РФ: возможность контактов с Украиной существует
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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