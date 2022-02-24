https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html

Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине

Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что решение о специальной военной операции было принято в связи с... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:41

2022-02-24T21:41

2022-02-24T21:41

политика

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что решение о специальной военной операции было принято в связи с агрессией Киева и освоением США и НАТО территории Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774872194.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, россия, украина, донбасс