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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774762747.html
Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков
Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2022
Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков
Слово "оккупация" неприменимо в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:17
2022-02-24T14:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Слово "оккупация" неприменимо в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо. Я еще раз выше говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем Украины."Ну, смотрите, это вы занимаетесь такими гипотетическими рассуждениями, я не могу с вами принимать участие в таких дискуссиях сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поменяется ли что-то на Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, донбасс, дмитрий песков, россия
14:17 24.02.2022
 
Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков

Песков заявил, что слово "оккупация" неприменимо для операции по демилитаризации Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Слово "оккупация" неприменимо в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо. Я еще раз выше говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем Украины.
"Ну, смотрите, это вы занимаетесь такими гипотетическими рассуждениями, я не могу с вами принимать участие в таких дискуссиях сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поменяется ли что-то на Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:59
В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассДмитрий ПесковРоссия
 
 
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