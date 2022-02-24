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Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков
Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2022
Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков
Слово "оккупация" неприменимо в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:17
2022-02-24T14:17
2022-02-24T14:17
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Слово "оккупация" неприменимо в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо. Я еще раз выше говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем Украины."Ну, смотрите, это вы занимаетесь такими гипотетическими рассуждениями, я не могу с вами принимать участие в таких дискуссиях сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поменяется ли что-то на Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, дмитрий песков, россия
Слово "оккупация" неприменимо для демилитаризации Украины, заявил Песков
Песков заявил, что слово "оккупация" неприменимо для операции по демилитаризации Украины