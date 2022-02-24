https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774648455.html

ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории

ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории - РИА Новости, 24.02.2022

ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории

Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:51

2022-02-24T08:51

2022-02-24T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461443_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_e64ce3f97a80bb2814ed7fcb82e92075.jpg

ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории."Двадцать четвертого февраля Народная милиция Луганской народной республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики", — сказал в видеообращении официальный представитель ведомства.Луганск призывает украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы командования.В народной милиции также отметили, что ведут огонь только по военным объектам, мирному населению ничто не угрожает. При этом жителей прифронтовых районов просят не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, лнр