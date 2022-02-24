https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774648455.html
ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории
ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории - РИА Новости, 24.02.2022
ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории
Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:51
2022-02-24T08:51
2022-02-24T09:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории."Двадцать четвертого февраля Народная милиция Луганской народной республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики", — сказал в видеообращении официальный представитель ведомства.Луганск призывает украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы командования.В народной милиции также отметили, что ведут огонь только по военным объектам, мирному населению ничто не угрожает. При этом жителей прифронтовых районов просят не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, лнр
08:51 24.02.2022 (обновлено: 09:38 24.02.2022)
ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории
ЛНР заявила об операции по освобождению временно оккупированной территории
ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории.
"Двадцать четвертого февраля Народная милиция Луганской народной республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики", — сказал в видеообращении официальный представитель ведомства.
Луганск призывает украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы командования.
В народной милиции также отметили, что ведут огонь только по военным объектам, мирному населению ничто не угрожает. При этом жителей прифронтовых районов просят не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища.
Обострение ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе
обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР
и ЛНР
начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.
Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России
с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.
В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.
Опубликовано: Влада Копылова