Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774647699.html
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине
Нидерланды решительно осуждают военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу, заявил премьер страны Марк Рютте. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:46
2022-02-24T08:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нидерланды
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_6fe7ed45ace1b0500a7723b6f56ee6c5.jpg
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Нидерланды решительно осуждают военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу, заявил премьер страны Марк Рютте."Нидерланды решительно осуждают нападение России на Украину. Мы находимся в тесном контакте с ЕС/НАТО и другими союзниками. Наши мысли с украинским народом", - написал Рютте в своём Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ssha-1774641163.html
нидерланды
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_13e1e87cd93550ed0617c6d7f262015a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина
08:46 24.02.2022 (обновлено: 08:54 24.02.2022)
 
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине

Премьер Нидерландов Рютте осудил военную операцию России на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание посольства Нидерландов в Москве
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Нидерланды решительно осуждают военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу, заявил премьер страны Марк Рютте.
"Нидерланды решительно осуждают нападение России на Украину. Мы находимся в тесном контакте с ЕС/НАТО и другими союзниками. Наши мысли с украинским народом", - написал Рютте в своём Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:18
Байден заявил, что США продолжат помогать Украине
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНидерландыДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала