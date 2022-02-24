https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774647699.html
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине
Нидерланды решительно осуждают военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу, заявил премьер страны Марк Рютте. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:46
2022-02-24T08:46
2022-02-24T08:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нидерланды
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_6fe7ed45ace1b0500a7723b6f56ee6c5.jpg
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Нидерланды решительно осуждают военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу, заявил премьер страны Марк Рютте."Нидерланды решительно осуждают нападение России на Украину. Мы находимся в тесном контакте с ЕС/НАТО и другими союзниками. Наши мысли с украинским народом", - написал Рютте в своём Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/ssha-1774641163.html
нидерланды
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_13e1e87cd93550ed0617c6d7f262015a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина
08:46 24.02.2022 (обновлено: 08:54 24.02.2022)
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине
Премьер Нидерландов Рютте осудил военную операцию России на Украине