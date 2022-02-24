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Нидерланды осудили военную операцию России на Украине

Нидерланды осудили военную операцию России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Нидерланды осудили военную операцию России на Украине

Нидерланды решительно осуждают военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу, заявил премьер страны Марк Рютте. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:46

2022-02-24T08:46

2022-02-24T08:54

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Нидерланды решительно осуждают военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу, заявил премьер страны Марк Рютте."Нидерланды решительно осуждают нападение России на Украину. Мы находимся в тесном контакте с ЕС/НАТО и другими союзниками. Наши мысли с украинским народом", - написал Рютте в своём Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина