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Слуцкий назвал решение о спецоперации в Донбассе своевременным
Слуцкий назвал решение о спецоперации в Донбассе своевременным - РИА Новости, 24.02.2022
Слуцкий назвал решение о спецоперации в Донбассе своевременным
Решение президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции в Донбассе своевременное и оправданное, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:42
2022-02-24T08:42
в мире
василий небензя
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
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ГАВАНА, 24 фев - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции в Донбассе своевременное и оправданное, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Меры абсолютно своевременные и оправданные", - сказал Слуцкий журналистам.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, василий небензя, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, оон
08:42 24.02.2022
 
Слуцкий назвал решение о спецоперации в Донбассе своевременным

Депутат Слуцкий назвал решение об операции в Донбассе оправданным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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ГАВАНА, 24 фев - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции в Донбассе своевременное и оправданное, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Меры абсолютно своевременные и оправданные", - сказал Слуцкий журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:33
По всей линии соприкосновения в ДНР идет артиллерийская канонада
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреВасилий НебензяВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООН
 
 
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