Сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, заявили в организации
Представитель ООН Дюжаррик: сотрудники организации на Украине находятся в безопасности
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
ООН, 24 фев – РИА Новости. Все сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, их попросили принять меры предосторожности, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, ключевые сотрудники миссии ООН продолжают работать в районах вдоль линии соприкосновения.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев