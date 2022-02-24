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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, заявили в организации
Сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, заявили в организации - РИА Новости, 24.02.2022
Сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, заявили в организации
Все сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, их попросили принять меры предосторожности, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:06
2022-02-24T19:06
оон
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
стефан дюжаррик
обострение ситуации в днр и лнр
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Все сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, их попросили принять меры предосторожности, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Все сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности (около 1500 человек). Мы перемещаем часть персонала и попросили сотрудников принять необходимые меры предосторожности", - сказал Дюжаррик.По его словам, ключевые сотрудники миссии ООН продолжают работать в районах вдоль линии соприкосновения.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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оон, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, стефан дюжаррик, ситуация в днр и лнр
19:06 24.02.2022
 
Сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, заявили в организации

Представитель ООН Дюжаррик: сотрудники организации на Украине находятся в безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Все сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, их попросили принять меры предосторожности, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Все сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности (около 1500 человек). Мы перемещаем часть персонала и попросили сотрудников принять необходимые меры предосторожности", - сказал Дюжаррик.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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По его словам, ключевые сотрудники миссии ООН продолжают работать в районах вдоль линии соприкосновения.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРООНВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСтефан ДюжаррикСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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