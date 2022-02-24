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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/oon-1774620078.html
ООН призвала Россию и Украину к диалогу
ООН призвала Россию и Украину к диалогу - РИА Новости, 24.02.2022
ООН призвала Россию и Украину к диалогу
ООН призывает Россию и Украину к диалогу и дипломатии для разрешения сложившегося кризиса, заявила в среду заместитель генерального секретаря всемирной... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:43
2022-02-24T06:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ООН, 24 фев – РИА Новости. ООН призывает Россию и Украину к диалогу и дипломатии для разрешения сложившегося кризиса, заявила в среду заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Президент (Украины Владимир) Зеленский несколько ранее этим вечером призвал к продолжению дипломатии. Президент (РФ Владимир) Путин тоже говорил о своей постоянной готовности участвовать в диалоге. Мы поощряем подобные усилия, даже в этот поздний час", - сказала ДиКарло в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, инициированного Украиной.Она добавила, что сотрудники ООН по-прежнему остаются на Украине и продолжают оказывать гуманитарную помощь ее народу. "Все стороны должны обеспечить их безопасность", - подчеркнула ДиКарло.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
05:43 24.02.2022 (обновлено: 06:02 24.02.2022)
 
ООН призвала Россию и Украину к диалогу

ООН призвала Россию и Украину к диалогу и дипломатии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН
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ООН, 24 фев – РИА Новости. ООН призывает Россию и Украину к диалогу и дипломатии для разрешения сложившегося кризиса, заявила в среду заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Президент (Украины Владимир) Зеленский несколько ранее этим вечером призвал к продолжению дипломатии. Президент (РФ Владимир) Путин тоже говорил о своей постоянной готовности участвовать в диалоге. Мы поощряем подобные усилия, даже в этот поздний час", - сказала ДиКарло в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, инициированного Украиной.
Она добавила, что сотрудники ООН по-прежнему остаются на Украине и продолжают оказывать гуманитарную помощь ее народу. "Все стороны должны обеспечить их безопасность", - подчеркнула ДиКарло.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
05:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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