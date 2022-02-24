https://ria.ru/20220224/oon-1774620078.html

ООН призвала Россию и Украину к диалогу

ООН призвала Россию и Украину к диалогу - РИА Новости, 24.02.2022

ООН призвала Россию и Украину к диалогу

ООН призывает Россию и Украину к диалогу и дипломатии для разрешения сложившегося кризиса, заявила в среду заместитель генерального секретаря всемирной... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T05:43

2022-02-24T05:43

2022-02-24T06:02

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ООН, 24 фев – РИА Новости. ООН призывает Россию и Украину к диалогу и дипломатии для разрешения сложившегося кризиса, заявила в среду заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Президент (Украины Владимир) Зеленский несколько ранее этим вечером призвал к продолжению дипломатии. Президент (РФ Владимир) Путин тоже говорил о своей постоянной готовности участвовать в диалоге. Мы поощряем подобные усилия, даже в этот поздний час", - сказала ДиКарло в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, инициированного Украиной.Она добавила, что сотрудники ООН по-прежнему остаются на Украине и продолжают оказывать гуманитарную помощь ее народу. "Все стороны должны обеспечить их безопасность", - подчеркнула ДиКарло.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина