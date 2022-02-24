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Пять населенных пунктов попали под обстрелы ВСУ за час, заявили в ДНР

Пять населенных пунктов попали под обстрелы ВСУ за час, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Пять населенных пунктов попали под обстрелы ВСУ за час, заявили в ДНР

Пять населенных пунктов в ДНР были обстреляны украинскими военными за час, в том числе с применением запрещенных вооружений, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:38

2022-02-24T10:38

2022-02-24T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

горловка

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Пять населенных пунктов в ДНР были обстреляны украинскими военными за час, в том числе с применением запрещенных вооружений, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Отмечается, что с 08.35 до 9.35 были выпущены снаряды в направлении населенных пунктов Горловка, Новоласпа, Григоровка, Белая Каменка, Васильевка."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08:35 - н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: выпущено 6 гранат из СПГ; 08:45 - н.п. Новоселовка - н.п. Григоровка: произведено 35 выстрелов из БМП-1; 09:15 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка: выпущено 15 мин калибром 120 мм; 09:35 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Васильевка: применялось стрелковое оружие; 09:25 - н.п. Новоселовка - н.п. Григоровка: выпущено 4 мины калибром 82 мм; 09:35 - н.п. Семигорье - н.п. Горловка: выпущено 12 мин калибром 152 мм.", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, бмп-1, украина, горловка