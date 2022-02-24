https://ria.ru/20220224/obstrely-1774617076.html

Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:13

2022-02-24T04:13

2022-02-24T04:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

лнр

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079588_0:229:3143:1997_1920x0_80_0_0_c9ffab9c3540ff4aa864c1f95389d014.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).При обстрелах украинские военные применяли тяжелое вооружение. В населенном пункте Паньковка в результате прямого попадания сгорел жилой дом, а в Калиново-Борщеватом в результате применения 120-миллиметрового миномета, запрещенного Минскими соглашениями, погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Власти республик в ночь на четверг обратились к России за военной помощью.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/svet-1774617732.html

https://ria.ru/20220224/donetsk-1774615290.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, украина