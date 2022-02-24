04:13 24.02.2022 (обновлено: 04:48 24.02.2022)
Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ за сутки 177 раз обстреляли территорию республики
Боец Народной милиции ЛНР
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
При обстрелах украинские военные применяли тяжелое вооружение. В населенном пункте Паньковка в результате прямого попадания сгорел жилой дом, а в Калиново-Борщеватом в результате применения 120-миллиметрового миномета, запрещенного Минскими соглашениями, погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Власти республик в ночь на четверг обратились к России за военной помощью.
Опубликовано: Максим Горбачев