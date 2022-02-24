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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774617076.html
Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР
Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР
Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T04:13
2022-02-24T04:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).При обстрелах украинские военные применяли тяжелое вооружение. В населенном пункте Паньковка в результате прямого попадания сгорел жилой дом, а в Калиново-Борщеватом в результате применения 120-миллиметрового миномета, запрещенного Минскими соглашениями, погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Власти республик в ночь на четверг обратились к России за военной помощью.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/svet-1774617732.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, украина
04:13 24.02.2022 (обновлено: 04:48 24.02.2022)
 
Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ за сутки 177 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 177 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
При обстрелах украинские военные применяли тяжелое вооружение. В населенном пункте Паньковка в результате прямого попадания сгорел жилой дом, а в Калиново-Борщеватом в результате применения 120-миллиметрового миномета, запрещенного Минскими соглашениями, погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
04:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР из-за обстрелов 11 тысяч абонентов остаются без света
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Власти республик в ночь на четверг обратились к России за военной помощью.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
03:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики обстреляли Донецк
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРУкраина
 
 
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