02:48 24.02.2022 (обновлено: 03:11 24.02.2022)
ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта
Бронетехника ВСУ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за 15 минут обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой народной республики, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам с применением гранатометов подверглись населенные пункты Коминтерново, Нова Ласпа и Петровское. По Петровскому выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров, запрещенным минскими соглашениями.
Населенные пункты Коминтерново, Саханка, Нова Ласпа расположены на юге Донецкой области и с 2014 года находятся под контролем ДНР. С начала конфликта они являются одними из самых обстреливаемых районов юга республики из-за близости к линии соприкосновения. Саханка расположена в нескольких километрах от берега Азовского моря. Рядом с ней проходит автодорога, ведущая к городу Мариуполь через населенный пункт Широкино, который в настоящее время контролируют украинские силовики.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Власти республик в ночь на четверг обратились к России за военной помощью.
Опубликовано: Максим Горбачев