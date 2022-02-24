https://ria.ru/20220224/obstrely-1774613168.html

ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке

ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики за 15 минут обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой народной республики, следует из сообщения представительства республики в РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:48

2022-02-24T02:48

2022-02-24T03:11

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за 15 минут обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой народной республики, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам с применением гранатометов подверглись населенные пункты Коминтерново, Нова Ласпа и Петровское. По Петровскому выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров, запрещенным минскими соглашениями.Населенные пункты Коминтерново, Саханка, Нова Ласпа расположены на юге Донецкой области и с 2014 года находятся под контролем ДНР. С начала конфликта они являются одними из самых обстреливаемых районов юга республики из-за близости к линии соприкосновения. Саханка расположена в нескольких километрах от берега Азовского моря. Рядом с ней проходит автодорога, ведущая к городу Мариуполь через населенный пункт Широкино, который в настоящее время контролируют украинские силовики.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Власти республик в ночь на четверг обратились к России за военной помощью.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrel-1774571312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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