https://ria.ru/20220224/obstrel-1774881377.html

ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР

ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР

Украинские войска менее чем за три часа вели обстрел по пяти населенным пунктам в ЛНР, в т.ч. используя тяжелое вооружение, сообщило представительство Луганской РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:41

2022-02-24T20:41

2022-02-24T20:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженный конфликт на востоке украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа вели обстрел по пяти населенным пунктам в ЛНР, в т.ч. используя тяжелое вооружение, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, обстрелу с 16.45 до 19.00 подверглись в том числе населенные пункты Золотое-5, Логвиново, Первомайск, Донецкий, Голубовское.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины