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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774881377.html
ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР
ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР
Украинские войска менее чем за три часа вели обстрел по пяти населенным пунктам в ЛНР, в т.ч. используя тяжелое вооружение, сообщило представительство Луганской РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:41
2022-02-24T20:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа вели обстрел по пяти населенным пунктам в ЛНР, в т.ч. используя тяжелое вооружение, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, обстрелу с 16.45 до 19.00 подверглись в том числе населенные пункты Золотое-5, Логвиново, Первомайск, Донецкий, Голубовское.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html
донецкая народная республика
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
20:41 24.02.2022
 
ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР

В ЛНР сообщили, что украинские войска за три часа вели обстрел по пяти населенным пунктам

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в Донбассе
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в Донбассе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа вели обстрел по пяти населенным пунктам в ЛНР, в т.ч. используя тяжелое вооружение, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, обстрелу с 16.45 до 19.00 подверглись в том числе населенные пункты Золотое-5, Логвиново, Первомайск, Донецкий, Голубовское.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса, заявил Басурин
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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