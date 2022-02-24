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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774856131.html
В ДНР сообщили, что ВСУ за час десять раз обстреляли территорию республики
В ДНР сообщили, что ВСУ за час десять раз обстреляли территорию республики - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР сообщили, что ВСУ за час десять раз обстреляли территорию республики
Украинские силовики за час более 10 раз нарушили режим тишины в ДНР, в том числе с использованием запрещенных снарядов, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:47
2022-02-24T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за час более 10 раз нарушили режим тишины в ДНР, в том числе с использованием запрещенных снарядов, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, обстрелу с 16.30 до 17.38 подверглись в том числе населенные пункты Коминтерново, Безыменное, Саханка, Сигнальное, Лозовое, Заиченко, Шевченко, Октябрь и Красноармейское.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
18:47 24.02.2022 (обновлено: 18:54 24.02.2022)
 
В ДНР сообщили, что ВСУ за час десять раз обстреляли территорию республики

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за час более десяти раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за час более 10 раз нарушили режим тишины в ДНР, в том числе с использованием запрещенных снарядов, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, обстрелу с 16.30 до 17.38 подверглись в том числе населенные пункты Коминтерново, Безыменное, Саханка, Сигнальное, Лозовое, Заиченко, Шевченко, Октябрь и Красноармейское.
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:05
В Донецке снаряды попали в жилые дома
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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