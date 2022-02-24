18:47 24.02.2022 (обновлено: 18:54 24.02.2022)
В ДНР сообщили, что ВСУ за час десять раз обстреляли территорию республики
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за час более десяти раз обстреляли территорию республики
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за час более 10 раз нарушили режим тишины в ДНР, в том числе с использованием запрещенных снарядов, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, обстрелу с 16.30 до 17.38 подверглись в том числе населенные пункты Коминтерново, Безыменное, Саханка, Сигнальное, Лозовое, Заиченко, Шевченко, Октябрь и Красноармейское.
Вчера, 17:05В Донецке снаряды попали в жилые дома
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Наталья Макарова