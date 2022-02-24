https://ria.ru/20220224/obstrel-1774815549.html

ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну

ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну - РИА Новости, 24.02.2022

ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну

ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского гражданского судна, нефтегруза SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:42

2022-02-24T16:42

2022-02-24T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

владимир путин

в мире

россия

азовское море

мариуполь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского гражданского судна, нефтегруза SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в Азовском море.На кадрах видны разрушения в верхней части кормы нефтегруза, который держится на плаву.Как ранее сообщало Погрануправление ФСБ на Кубани, удару подверглись два судна, огонь велся со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/azovskoe-1774682423.html

https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html

россия

азовское море

мариуполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры повреждений на борту российского гражданского судна после ракетного обстрела ФСБ показала видео повреждений на борту российского судна SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны украинских военных в Азовском море 2022-02-24T16:42 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир путин, в мире, россия, азовское море, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)