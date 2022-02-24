https://ria.ru/20220224/obstrel-1774815549.html
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну - РИА Новости, 24.02.2022
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну
ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского гражданского судна, нефтегруза SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:42
2022-02-24T16:42
2022-02-24T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
владимир путин
в мире
россия
азовское море
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского гражданского судна, нефтегруза SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в Азовском море.На кадрах видны разрушения в верхней части кормы нефтегруза, который держится на плаву.Как ранее сообщало Погрануправление ФСБ на Кубани, удару подверглись два судна, огонь велся со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/azovskoe-1774682423.html
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Кадры повреждений на борту российского гражданского судна после ракетного обстрела
ФСБ показала видео повреждений на борту российского судна SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны украинских военных в Азовском море
2022-02-24T16:42
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, в мире, россия, азовское море, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:42 24.02.2022 (обновлено: 17:10 24.02.2022)
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну
ФСБ показала видео повреждений на борту судна, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ