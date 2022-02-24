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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774815549.html
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну - РИА Новости, 24.02.2022
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну
ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского гражданского судна, нефтегруза SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:42
2022-02-24T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
владимир путин
в мире
россия
азовское море
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского гражданского судна, нефтегруза SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в Азовском море.На кадрах видны разрушения в верхней части кормы нефтегруза, который держится на плаву.Как ранее сообщало Погрануправление ФСБ на Кубани, удару подверглись два судна, огонь велся со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/azovskoe-1774682423.html
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Дарья Буймова
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры повреждений на борту российского гражданского судна после ракетного обстрела
ФСБ показала видео повреждений на борту российского судна SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны украинских военных в Азовском море
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимир путин, в мире, россия, азовское море, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:42 24.02.2022 (обновлено: 17:10 24.02.2022)
 
ФСБ показала на видео последствия ракетного удара ВСУ по российскому судну

ФСБ показала видео повреждений на борту судна, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского гражданского судна, нефтегруза SGV-FLOT, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в Азовском море.
На кадрах видны разрушения в верхней части кормы нефтегруза, который держится на плаву.
Азовское море - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:45В мире
В Азовском море приостановлено судоходство
Как ранее сообщало Погрануправление ФСБ на Кубани, удару подверглись два судна, огонь велся со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияВладимир ПутинВ миреРоссияАзовское мореМариупольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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