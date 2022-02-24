https://ria.ru/20220224/obstrel-1774766033.html

Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР

Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР

Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:24

2022-02-24T14:24

2022-02-24T17:25

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

донбасс

украина

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике.Как рассказал сотрудник агентства, по автомобилю журналистов били прицельно."Хлопнуло рядом, машину подкинуло, но мы не пострадали. <...> Позиций рядом не было", — говорит корреспондент.Он отметил, что после того, как они отъехали после первого "пристрелочного" удара, по месту, где только что был автомобиль, начали прицельно стрелять."Первая мина легла от нас в сорока метрах", — добавил журналист.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774739046.html

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"Мина 80-ка" – корреспондент РИА Новости о том, как попал под обстрел Корреспондент РИА Новости говорит, как попал под обстрел 2022-02-24T14:24 true PT0M04S

Корреспондент РИА Новости о минометном обстреле в районе поселка Спартак Корреспонденты РИА Новости попали под минометный обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике. 2022-02-24T14:24 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина