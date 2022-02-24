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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774766033.html
Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР
Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР
Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:24
2022-02-24T17:25
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
донбасс
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике.Как рассказал сотрудник агентства, по автомобилю журналистов били прицельно."Хлопнуло рядом, машину подкинуло, но мы не пострадали. &lt;...&gt; Позиций рядом не было", — говорит корреспондент.Он отметил, что после того, как они отъехали после первого "пристрелочного" удара, по месту, где только что был автомобиль, начали прицельно стрелять."Первая мина легла от нас в сорока метрах", — добавил журналист.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
донбасс
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мина 80-ка" – корреспондент РИА Новости о том, как попал под обстрел
Корреспондент РИА Новости говорит, как попал под обстрел
2022-02-24T14:24
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PT0M04S
Корреспондент РИА Новости о минометном обстреле в районе поселка Спартак
Корреспонденты РИА Новости попали под минометный обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина
14:24 24.02.2022 (обновлено: 17:25 24.02.2022)
 
Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР

Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел в ДНР

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости и "Известий" попали под обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике.
Как рассказал сотрудник агентства, по автомобилю журналистов били прицельно.
"Хлопнуло рядом, машину подкинуло, но мы не пострадали. <...> Позиций рядом не было", — говорит корреспондент.
Он отметил, что после того, как они отъехали после первого "пристрелочного" удара, по месту, где только что был автомобиль, начали прицельно стрелять.
"Первая мина легла от нас в сорока метрах", — добавил журналист.
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР приостановили эвакуацию населения
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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