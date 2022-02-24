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В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ за полчаса

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ за полчаса - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ за полчаса

Украинские силовики обстреляли за полчаса три населенных пункта в ДНР, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:06

2022-02-24T12:06

2022-02-24T12:15

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли за полчаса три населенных пункта в ДНР, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрелы велись с 11.00 до 11.30. Под огнем оказались населенные пункты Сигнальное, поселок шахты "Трудовская" в Донецке и населенный пункт Широкая Балка. Во всех этих случаях применялись мины запрещенного 120 калибра.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина