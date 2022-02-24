https://ria.ru/20220224/obstrel-1774630012.html

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны украинских силовиков населенного пункта Новоласпа дважды за пять минут запрещенными снарядами... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:27

2022-02-24T07:27

2022-02-24T07:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны украинских силовиков населенного пункта Новоласпа дважды за пять минут запрещенными снарядами калибра 120 мм.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия