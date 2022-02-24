В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ дважды за пять минут
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны украинских силовиков населенного пункта Новоласпа дважды за пять минут запрещенными снарядами калибра 120 мм.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению. 06:15 - н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: выпущено 5 мин калибром 120 мм, 15 гранат из РПГ, 15 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение. 06:20 - н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев