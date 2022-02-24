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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774630012.html
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны украинских силовиков населенного пункта Новоласпа дважды за пять минут запрещенными снарядами... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:27
2022-02-24T07:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны украинских силовиков населенного пункта Новоласпа дважды за пять минут запрещенными снарядами калибра 120 мм.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sovbez-1774629876.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
07:27 24.02.2022
 
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ дважды за пять минут

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны украинских силовиков населенного пункта Новоласпа дважды за пять минут запрещенными снарядами калибра 120 мм.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению. 06:15 - н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: выпущено 5 мин калибром 120 мм, 15 гранат из РПГ, 15 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение. 06:20 - н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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