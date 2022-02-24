https://ria.ru/20220224/obse-1774695512.html

Постпредство России заявило об отходе ОБСЕ от решений организации

Постпредство России заявило об отходе ОБСЕ от решений организации - РИА Новости, 24.02.2022

Постпредство России заявило об отходе ОБСЕ от решений организации

Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило об отходе руководства организации от решений постоянного совета при информировании общественности о военной РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:27

2022-02-24T11:27

2022-02-24T11:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило об отходе руководства организации от решений постоянного совета при информировании общественности о военной операции России в отношении Украины.Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау и генсек Хельга Шмид решительно осудили "военные действия России против Украины", заявив, что "это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России"."Совместное заявление действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау и Генсекретаря Хельги Шмид от 24 февраля 2002 года - прямой отход от решения постоянного совета 485 о заявлениях и информированию общественности от имени ОБСЕ, принятому 28 июня 2002 года", - говорится в заявлении российского постпредства в Twitter.В постпредстве уточнили, что заявление действующего председателя ОБСЕ Рау категорически неприемлемо, нарушает мандат действующего председательства ОБСЕ, утвержденный решением СМИД в Порту 7 декабря 2002 года.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, хельга шмид, донбасс, украина, россия, мид польши, обсе