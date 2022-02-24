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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/obse-1774695512.html
Постпредство России заявило об отходе ОБСЕ от решений организации
Постпредство России заявило об отходе ОБСЕ от решений организации - РИА Новости, 24.02.2022
Постпредство России заявило об отходе ОБСЕ от решений организации
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило об отходе руководства организации от решений постоянного совета при информировании общественности о военной РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:27
2022-02-24T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
хельга шмид
донбасс
украина
россия
мид польши
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило об отходе руководства организации от решений постоянного совета при информировании общественности о военной операции России в отношении Украины.Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау и генсек Хельга Шмид решительно осудили "военные действия России против Украины", заявив, что "это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России"."Совместное заявление действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау и Генсекретаря Хельги Шмид от 24 февраля 2002 года - прямой отход от решения постоянного совета 485 о заявлениях и информированию общественности от имени ОБСЕ, принятому 28 июня 2002 года", - говорится в заявлении российского постпредства в Twitter.В постпредстве уточнили, что заявление действующего председателя ОБСЕ Рау категорически неприемлемо, нарушает мандат действующего председательства ОБСЕ, утвержденный решением СМИД в Порту 7 декабря 2002 года.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, хельга шмид, донбасс, украина, россия, мид польши, обсе
11:27 24.02.2022
 
Постпредство России заявило об отходе ОБСЕ от решений организации

Постпредство России заявило об отходе руководства ОБСЕ от решений организации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило об отходе руководства организации от решений постоянного совета при информировании общественности о военной операции России в отношении Украины.
Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау и генсек Хельга Шмид решительно осудили "военные действия России против Украины", заявив, что "это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России".
"Совместное заявление действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау и Генсекретаря Хельги Шмид от 24 февраля 2002 года - прямой отход от решения постоянного совета 485 о заявлениях и информированию общественности от имени ОБСЕ, принятому 28 июня 2002 года", - говорится в заявлении российского постпредства в Twitter.
В постпредстве уточнили, что заявление действующего председателя ОБСЕ Рау категорически неприемлемо, нарушает мандат действующего председательства ОБСЕ, утвержденный решением СМИД в Порту 7 декабря 2002 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 22:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наблюдателей ОБСЕ никто из ДНР не выгоняет, заявил Басурин
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинХельга ШмидДонбассУкраинаРоссияМИД ПольшиОБСЕ
 
 
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