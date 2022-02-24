https://ria.ru/20220224/neft-1774916504.html

США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден

США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден - РИА Новости, 24.02.2022

США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден

США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:14

2022-02-24T23:14

2022-02-24T23:15

украина

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями, сообщил американский президент Джо Байден."Мы координируемся с крупнейшими мировыми производителями и потребителями нефти для решения общей задачи обеспечения стабильных глобальных энергопоставок", - сказал он в речи о ситуации на Украине."Мы активно работаем со странами по всему миру для коллективного высвобождения части стратегических нефтяных резервов. И США направят на рынок дополнительные баррели нефти", - пообещал Байден.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, сша, цены на нефть, нефть, в мире