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США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден
США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден - РИА Новости, 24.02.2022
США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден
США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:14
2022-02-24T23:15
украина
сша
цены на нефть
нефть
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями, сообщил американский президент Джо Байден."Мы координируемся с крупнейшими мировыми производителями и потребителями нефти для решения общей задачи обеспечения стабильных глобальных энергопоставок", - сказал он в речи о ситуации на Украине."Мы активно работаем со странами по всему миру для коллективного высвобождения части стратегических нефтяных резервов. И США направят на рынок дополнительные баррели нефти", - пообещал Байден.
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украина, сша, цены на нефть, нефть, в мире
23:14 24.02.2022 (обновлено: 23:15 24.02.2022)
 
США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден

Байден: США намерены высвободить часть стратегических резервов нефти, чтобы сдержать цены

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями, сообщил американский президент Джо Байден.
"Мы координируемся с крупнейшими мировыми производителями и потребителями нефти для решения общей задачи обеспечения стабильных глобальных энергопоставок", - сказал он в речи о ситуации на Украине.
"Мы активно работаем со странами по всему миру для коллективного высвобождения части стратегических нефтяных резервов. И США направят на рынок дополнительные баррели нефти", - пообещал Байден.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:44
США вводят меры экспортного контроля против нескольких отраслей России
Опубликовано: Петр Попадюк
 
УкраинаСШАЦены на нефтьНефтьВ мире
 
 
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