https://ria.ru/20220224/neft-1774916504.html
США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден
США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден - РИА Новости, 24.02.2022
США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден
США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:14
2022-02-24T23:14
2022-02-24T23:15
украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями, сообщил американский президент Джо Байден."Мы координируемся с крупнейшими мировыми производителями и потребителями нефти для решения общей задачи обеспечения стабильных глобальных энергопоставок", - сказал он в речи о ситуации на Украине."Мы активно работаем со странами по всему миру для коллективного высвобождения части стратегических нефтяных резервов. И США направят на рынок дополнительные баррели нефти", - пообещал Байден.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, цены на нефть, нефть, в мире
23:14 24.02.2022 (обновлено: 23:15 24.02.2022)
США намерены высвободить часть резервов нефти, заявил Байден
Байден: США намерены высвободить часть стратегических резервов нефти, чтобы сдержать цены