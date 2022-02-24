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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774784679.html
Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров
Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров - РИА Новости, 24.02.2022
Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия, "начав операцию на Украине, закрыла дверь для переговоров". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:13
2022-02-24T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
брюссель
украина
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия, "начав операцию на Украине, закрыла дверь для переговоров"."Мы пытались неделями и месяцами контактировать с Россией. Но Россия никогда не воспринимала серьезно эти переговоры. Пока мы пытались найти политическое решение, они планировали это вторжение. Они наращивали свое присутствие и только что начали вторжение... Россия закрыла дверь для политического решения. Мы сожалеем об этом, но такова реальность", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания постпредов блока в штаб-квартире Брюсселе.Он добавил, что "с самыми серьезными последствиями столкнутся украинцы, но это касается всех, поэтому мы усиливаем свое присутствие на востоке альянса".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/nato-1774778852.html
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в мире, владимир путин, россия, брюссель, украина
15:13 24.02.2022
 
Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Россия закрыла дверь для переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия, "начав операцию на Украине, закрыла дверь для переговоров".
"Мы пытались неделями и месяцами контактировать с Россией. Но Россия никогда не воспринимала серьезно эти переговоры. Пока мы пытались найти политическое решение, они планировали это вторжение. Они наращивали свое присутствие и только что начали вторжение... Россия закрыла дверь для политического решения. Мы сожалеем об этом, но такова реальность", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания постпредов блока в штаб-квартире Брюсселе.
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО
Он добавил, что "с самыми серьезными последствиями столкнутся украинцы, но это касается всех, поэтому мы усиливаем свое присутствие на востоке альянса".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:54В мире
В НАТО договорились задействовать оборонный план
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБрюссельУкраина
 
 
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