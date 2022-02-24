https://ria.ru/20220224/nato-1774784679.html

Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров

Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров - РИА Новости, 24.02.2022

Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия, "начав операцию на Украине, закрыла дверь для переговоров". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:13

2022-02-24T15:13

2022-02-24T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия, "начав операцию на Украине, закрыла дверь для переговоров"."Мы пытались неделями и месяцами контактировать с Россией. Но Россия никогда не воспринимала серьезно эти переговоры. Пока мы пытались найти политическое решение, они планировали это вторжение. Они наращивали свое присутствие и только что начали вторжение... Россия закрыла дверь для политического решения. Мы сожалеем об этом, но такова реальность", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания постпредов блока в штаб-квартире Брюсселе.Он добавил, что "с самыми серьезными последствиями столкнутся украинцы, но это касается всех, поэтому мы усиливаем свое присутствие на востоке альянса".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/nato-1774778852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/nato-1774776942.html

россия

брюссель

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, брюссель, украина