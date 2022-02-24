Генсек НАТО заявил, что Россия закрыла дверь для переговоров
Генсек НАТО Столтенберг считает, что Россия закрыла дверь для переговоров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия, "начав операцию на Украине, закрыла дверь для переговоров".
"Мы пытались неделями и месяцами контактировать с Россией. Но Россия никогда не воспринимала серьезно эти переговоры. Пока мы пытались найти политическое решение, они планировали это вторжение. Они наращивали свое присутствие и только что начали вторжение... Россия закрыла дверь для политического решения. Мы сожалеем об этом, но такова реальность", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания постпредов блока в штаб-квартире Брюсселе.
Он добавил, что "с самыми серьезными последствиями столкнутся украинцы, но это касается всех, поэтому мы усиливаем свое присутствие на востоке альянса".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова