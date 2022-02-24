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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774778852.html
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО - РИА Новости, 24.02.2022
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО
Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны крайне РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:00
2022-02-24T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
франция
украина
нато
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны крайне правых взглядов Эрик Земмур."Я предлагаю, чтобы Франция инициировала срочные переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению, которое бы прекратило расширение НАТО на восток", - сказал Земмур в эфире телеканала BFMTV.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
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россия
франция
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в мире, владимир путин, россия, франция, украина, нато, признание днр и лнр в россии, донбасс
15:00 24.02.2022
 
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО

Кандидат в президенты Франции Земмур призвал инициировать переговоры по нерасширению НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира НАТО
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны крайне правых взглядов Эрик Земмур.
"Я предлагаю, чтобы Франция инициировала срочные переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению, которое бы прекратило расширение НАТО на восток", - сказал Земмур в эфире телеканала BFMTV.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Страны НАТО решили привести в действие оборонный план
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ничто не остановило бы США и НАТО от кровопролития в России, заявил Турчак
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияФранцияУкраинаНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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