https://ria.ru/20220224/nato-1774778852.html
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО - РИА Новости, 24.02.2022
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО
Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны крайне РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:00
2022-02-24T15:00
2022-02-24T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
франция
украина
нато
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны крайне правых взглядов Эрик Земмур."Я предлагаю, чтобы Франция инициировала срочные переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению, которое бы прекратило расширение НАТО на восток", - сказал Земмур в эфире телеканала BFMTV.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
https://ria.ru/20220224/nato-1774759291.html
россия
франция
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a015150f0eab375c4eade9e56ec7342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, франция, украина, нато, признание днр и лнр в россии, донбасс
Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО
Кандидат в президенты Франции Земмур призвал инициировать переговоры по нерасширению НАТО