https://ria.ru/20220224/nato-1774778852.html

Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО

Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО - РИА Новости, 24.02.2022

Во Франции призвали инициировать переговоры по нерасширению НАТО

Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны крайне РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:00

2022-02-24T15:00

2022-02-24T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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франция

украина

нато

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны крайне правых взглядов Эрик Земмур."Я предлагаю, чтобы Франция инициировала срочные переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению, которое бы прекратило расширение НАТО на восток", - сказал Земмур в эфире телеканала BFMTV.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, франция, украина, нато, признание днр и лнр в россии, донбасс