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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/nato-1774775676.html
Генсек НАТО пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит альянса
Генсек НАТО пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит альянса - РИА Новости, 24.02.2022
Генсек НАТО пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:50
2022-02-24T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир зеленский
владимир путин
ростовская область
россия
финляндия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины."Я решил пригласить близких и ценных партнеров Швецию и Финляндию присоединиться к нашей встрече", - сказал он по итогам заседания постпредов альянса в штаб-квартире в Брюсселе.Ранее Столтенберг информировал, что на саммите обсудят дальнейшие шаги в условиях кризиса вокруг Украины и меры по дополнительной обороне союзников.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/nato-1774776942.html
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Дарья Буймова
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в мире, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, ростовская область, россия, финляндия
14:50 24.02.2022 (обновлено: 15:00 24.02.2022)
 
Генсек НАТО пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит альянса

Генсек НАТО пригласил Финляндию и Швецию на саммит альянса по ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины.
"Я решил пригласить близких и ценных партнеров Швецию и Финляндию присоединиться к нашей встрече", - сказал он по итогам заседания постпредов альянса в штаб-квартире в Брюсселе.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:54В мире
В НАТО договорились задействовать оборонный план
Ранее Столтенберг информировал, что на саммите обсудят дальнейшие шаги в условиях кризиса вокруг Украины и меры по дополнительной обороне союзников.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У НАТО нет планов по направлению войск на Украину, заявил Столтенберг
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРостовская областьРоссияФинляндия
 
 
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