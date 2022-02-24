https://ria.ru/20220224/nato-1774767108.html

СМИ: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу

СМИ: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу - РИА Новости, 24.02.2022

СМИ: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу

НАТО проведет в пятницу виртуальный саммит по ситуации вокруг Украины, сообщил бельгийский телеканал LN24 со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:28

2022-02-24T14:28

2022-02-24T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

россия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. НАТО проведет в пятницу виртуальный саммит по ситуации вокруг Украины, сообщил бельгийский телеканал LN24 со ссылкой на источники."В пятницу пройдет виртуальный саммит лидеров НАТО для обсуждения ситуации на Украине", - сообщил телеканал.В четверг вечером в Брюсселе также пройдет внеочередной очный саммит лидеров ЕС, на котором ожидается согласование новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/zanaves-1774757433.html

россия

украина

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, нато, россия, украина