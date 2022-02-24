https://ria.ru/20220224/nato-1774767108.html
СМИ: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу
СМИ: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу
НАТО проведет в пятницу виртуальный саммит по ситуации вокруг Украины, сообщил бельгийский телеканал LN24 со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:28
2022-02-24T14:28
2022-02-24T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. НАТО проведет в пятницу виртуальный саммит по ситуации вокруг Украины, сообщил бельгийский телеканал LN24 со ссылкой на источники."В пятницу пройдет виртуальный саммит лидеров НАТО для обсуждения ситуации на Украине", - сообщил телеканал.В четверг вечером в Брюсселе также пройдет внеочередной очный саммит лидеров ЕС, на котором ожидается согласование новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, украина
14:28 24.02.2022 (обновлено: 14:29 24.02.2022)
СМИ: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу
LN24: виртуальный саммит НАТО по кризису на Украине пройдет в пятницу